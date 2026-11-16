ЕС согласовал санкции против основательницы Wildberries

В новый пакет антироссийских санкций, согласованный Европейским Союзом, включена и основательница компании Wildberries Татьяна Ким. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В общей сложности, рассказал политик санкции будут распространены на 145 физических и юридических лиц. Их список не публикуется, но, по словам Барро, в него включен нефтяной терминал в Петербурге.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту документа, Wildberries помогает снабжать российскую армию, поскольку на площадке продаются товары военного и двойного назначения. Напомним, что именно это стало основанием для масштабных ударов ВСУ, приведших к значительному сокращению деятельности компании.