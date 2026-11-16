 

ЕС согласовал санкции против основательницы Wildberries

16.11.2026, 14:30, Разное
Рекомендуем: Наши сердца, Маленькая лилия, Зона Лимбо, Иранский дневник, Мэйхуа. Триптих 2.o

В новый пакет антироссийских санкций, согласованный Европейским Союзом, включена и основательница компании Wildberries Татьяна Ким. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В общей сложности, рассказал политик санкции будут распространены на 145 физических и юридических лиц. Их список не публикуется, но, по словам Барро, в него включен нефтяной терминал в Петербурге.

Ранее сообщалось, что, согласно проекту документа, Wildberries помогает снабжать российскую армию, поскольку на площадке продаются товары военного и двойного назначения. Напомним, что именно это стало основанием для масштабных ударов ВСУ, приведших к значительному сокращению деятельности компании.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.11 / Мамдани ликвидировал подразделение полиции, вызвавшее общественную полемику

16.11 / Почти 100 лет это считалось фундаментальным ограничением физики. Теперь учёные нашли лазейку

16.11 / Химики при помощи нейросетей выявили необычные связи в структуре кристаллов

16.11 / После операции на мозге пациент стал видеть в лицах людей свою кошку – и наоборот

16.11 / Умер бывший российский министр Михаил Полторанин, заявлявший, что Крым чуть не стал Израилем

16.11 / Кофе влияет на кишечник сильнее, чем считалось: учёные обнаружили неожиданные изменения

16.11 / У мыса Калиакра в Черном море затонуло судно с зерном для Египта

16.11 / В России введут утилизационный сбор на сигареты

16.11 / Объявлены победители VI Ежегодной социологической книжной премии им. Б. А. Грушина — 2026

16.11 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1727 -й день войны

Политика конфиденциальности / GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике