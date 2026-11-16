Умер бывший российский министр Михаил Полторанин, заявлявший, что Крым чуть не стал Израилем

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16.11.2026, 14:00, Разное
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В Москве 16 ноября на 87-м году жизни умер Михаил Полторанин, бывший заместитель председателя правительства РФ и первый министр печати и информации России. О его смерти агентству ТАСС сообщил сын Константин Полторанин. По его словам, отец скончался в больнице в Коммунарке, не дожив шести дней до своего 87-летия.

Михаил Полторанин родился 22 ноября 1939 года в Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1966 году окончил факультет журналистики Казахского государственного университета. Работал в советской прессе, в том числе в газете «Правда», а в 1986–1988 годах возглавлял «Московскую правду». В годы перестройки стал одним из соратников Бориса Ельцина.

С июля 1990 года по ноябрь 1992 года Полторанин занимал пост министра печати и информации РСФСР, затем России. С февраля по ноябрь 1992 года одновременно был заместителем председателя правительства РФ. Возглавлял государственную комиссию по рассекречиванию документов КПСС и КГБ СССР. В 1993–1995 годах был депутатом Госдумы первого созыва, руководил комитетом по информационной политике и связи.

После ухода из политики Полторанин занимался публицистикой и телевидением, руководил телекомпаниями «Момент истины» и ТВ-3. В 2012 году вышла его книга «Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса».

В последние годы Полторанин выступал с противоречивыми историческими и политическими заявлениями. В частности, в интервью «Аргументам и фактам» он утверждал, что в советское время американские финансисты якобы добивались создания еврейского государства в Крыму вместо Палестины, а передача полуострова Украинской ССР в 1954 году была связана с желанием советского руководства избавиться от долговых обязательств перед США. Документальных подтверждений этой версии нет. При этом проекты создания еврейской автономии в Крыму в СССР действительно существовали.

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