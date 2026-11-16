В НИУ ВШЭ пройдёт молодёжный фестиваль «Космос рядом»

19–20 ноября в НИУ ВШЭ состоится большой молодёжный фестиваль «Космос рядом»: школьники, студенты, молодые специалисты и педагоги познакомятся с разработками предприятий космической отрасли, примут участие в инженерных соревнованиях, испытают космические тренажёры и узнают о современных технологиях, образовательных программах и карьерных возможностях. Фестиваль — центральное событие федеральной программы «Таланты для космоса», которая реализуется Кружковым движением НТИ в рамках проекта «Кадры для космоса» нацпроекта «Космос» при координации Минобрнауки России, поддержке ГК «Роскосмос» и Фонда НТИ. Осенью 2026 года мероприятия программы проходят в 10 регионах России и объединяют более 100 тысяч участников.

На протяжении двух дней в НИУ ВШЭ развернётся выставка разработок университетов, научных организаций и предприятий ракетно-космической отрасли: гости познакомятся с реальным оборудованием, испытают новейшие технологии, примут участие в мастер-классах и пообщаются с исследователями. НИУ ВШЭ и вузы-партнёры представят образовательные программы и разработки — модели космических аппаратов, цифровые двойники спутников, космические камеры, технологии защиты электроники от космического излучения и интерактивные установки. В программе также встречи с космонавтами, дискуссии о жизни и работе на орбите, интерактивные лекции о космосе в научной фантастике, технологический форсайт, презентация Международной космической академии, соревнования для школьников и студентов по ближнему космосу «Вектор на Марс» и выставка «Два Гагарина: от идеи к свершению», посвящённая истории космической мечты России.

Среди ключевых событий — церемония открытия 19 ноября с участием почётных гостей, панельная дискуссия «Космос будущего: тренды и вызовы», лекция-дискуссия «Астероиды, кометы и межзвёздные странники», лекция «Питание на Международной космической станции» и открытый разговор с космонавтом-испытателем «Зачем летать в космос?». В числе почётных гостей фестиваля — заместители министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и Ольга Петрова, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов, директор департамента управления персоналом ГК «Роскосмос» Ирина Ганиева, ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана Михаил Гордин и другие.

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