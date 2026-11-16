Учёные разработали носки, которые делают ходьбу менее утомительной

Обычные носки вряд ли кажутся предметом, способным заметно повлиять на работу мышц. Однако американские учёные разработали специальную модель, которая снижает энергозатраты при ходьбе. Для этого оказалось достаточно немного изменить то, как стопа деформируется при каждом шаге.

Исследователи из Техасского университета в Остине создали носки с плотной эластичной полосой, охватывающей переднюю часть стопы у основания пальцев. Она слегка сжимает стопу с боков, не позволяя ей слишком сильно расширяться под нагрузкой. Благодаря этому продольный свод стопы, проходящий от пятки к пальцам, становится жёстче и лучше сопротивляется изгибанию.

На первый взгляд такое изменение может показаться незначительным. Однако стопа играет важную роль в экономии энергии при движении. Когда человек переносит на неё вес тела, её свод немного деформируется, а затем помогает оттолкнуться от земли. Чем эффективнее происходит этот процесс, тем меньше работы приходится выполнять мышцам ног.

Именно с этим связан главный вопрос, который заинтересовал учёных. Человеческая стопа значительно жёстче, чем у других приматов. Существует гипотеза, что такая особенность сформировалась в ходе эволюции, поскольку позволяла нашим предкам эффективнее передвигаться на двух ногах. Но экспериментально подтвердить связь между жёсткостью стопы и расходом энергии долгое время не удавалось.

Ранее исследователи пытались использовать жёсткие стельки и специальные опоры для свода стопы. Однако такие приспособления не приводили к снижению энергозатрат при ходьбе. Новые носки позволили проверить эту гипотезу другим способом: увеличить жёсткость стопы, сохранив её естественную подвижность.

В эксперименте участвовали 12 здоровых добровольцев со средним возрастом 28 лет. Они ходили по беговой дорожке в обычных и экспериментальных носках. Каждое испытание продолжалось пять минут, а расход энергии учёные определяли по количеству вдыхаемого кислорода и выдыхаемого углекислого газа.

Результаты показали, что специальные носки увеличивали продольную жёсткость свода стопы на 65%. При этом стопа сохраняла способность сгибаться и нормально отталкиваться от поверхности. Самое интересное, что общее потребление энергии организмом во время ходьбы снижалось в среднем на 2%.

На первый взгляд разница невелика. Однако исследователи сравнивают её с эффектом от снятия дополнительного груза массой около двух килограммов, закреплённого на талии. Во время продолжительной прогулки или похода такая экономия потенциально может оказаться полезной.

Учёные также выяснили, почему более жёсткая стопа позволяет расходовать меньше энергии. Когда её свод меньше прогибается под нагрузкой, меняется характер работы мышц голени. Икроножные мышцы при этом развивают немного большее усилие, но сокращаются медленнее. Такое сочетание оказывается энергетически выгоднее.

Этот принцип можно сравнить с переключением велосипеда на более высокую передачу: характер приложения усилия меняется, позволяя выполнять необходимую работу более экономно. В результате человек продолжает идти с той же скоростью, но его организму требуется немного меньше энергии.

Полученные данные поддерживают гипотезу о том, что высокая жёсткость человеческой стопы стала одним из эволюционных приспособлений к прямохождению. Она могла помогать нашим предкам эффективнее отталкиваться от земли и снижать затраты энергии при передвижении на двух ногах. Впрочем, само исследование не доказывает, что именно экономия энергии была причиной возникновения этой особенности.

У разработки есть и практические перспективы. В отличие от сложных механических устройств, помогающих при ходьбе, специальные носки относительно просты и потенциально недороги. Исследователи уже подали патентную заявку на их конструкцию.

В будущем подобные изделия могут оказаться полезными людям, которые много ходят, а возможно, и тем, кому передвижение даётся с трудом. Учёные также предполагают, что аналогичный подход может снижать энергозатраты при беге.

Однако пока эти возможности остаются предположениями. Эксперимент проводился на небольшой группе молодых здоровых людей, а испытания были короткими. Поэтому ещё предстоит выяснить, сохраняется ли эффект во время длительной ходьбы и насколько полезными такие носки окажутся для людей разного возраста и физического состояния.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.