 

Израильский врач спас жизнь бортпроводнику Lufthansa во время рейса во Франкфурт

16.11.2026, 9:30, Разное
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Вечером в воскресенье, 15 ноября, самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Израиля во Франкфурт, совершил экстренную посадку в Белграде после того, как у одного из бортпроводников развилась тяжелая аллергическая реакция на кунжут.

Как пишет «Аруц-7», когда состояние бортпроводника резко ухудшилось, экипаж обратился к пассажирам с просьбой о медицинской помощи. На призыв откликнулись несколько врачей, среди которых был доктор Уриэль Тартемберг, заведующий отделением интенсивной терапии Медицинского центра Галилеи.

Тартемберг распознал опасную аллергическую реакцию, нашел адреналин в бортовой медицинской аптечке и сделал пострадавшему инъекцию. Благодаря своевременному лечению состояние бортпроводника удалось стабилизировать.

Командир экипажа принял решение изменить маршрут и совершить экстренную посадку в столице Сербии. В аэропорту Белграда бортпроводника встретили местные медики, которые доставили его в больницу для дальнейшего лечения.

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