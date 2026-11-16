Умер Мигель Гальярдо – глава преступного мира Мексики, «крестный отец крестных отцов»

В Мексике на 81-м году жизни умер наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо – основатель Гвадалахарского картеля, известный как El Padrito – «Крестный отец». Он скончался в больнице, куда был переведен из тюрьмы.

«Он находился под наблюдением в связи с ухудшением состояния здоровья и скончался 15 ноября в медицинском центре. Причиной смерти стал отказ внутренних органов», – говорится в заявлении министерства внутренней безопасности.

Гальярдо считался фактическим главой преступного мира Мескики, «крестным отцом крестных отцов». Он контролировал производство и контрабанду наркотиков в стране, его сравнивали с колумбийским наркобароном Пабло Эскобаром. Значительная часть кокаина из Колумбии поступала в США при его посредничестве.

На пике своего могущества благодаря обширной коррупции контролировал часть политической системы и правоохранительных органов Мексики. В 1989 году Мигель был арестован и приговорен к 40 годам заключения за убийство агента Управления по борьбе с наркотиками Энрике Камарены