Для защиты российских хостингов от атак их отключат от внешнего интернета

Минцифры совместно с Роскомнадзором утвердили технический регламент «Внутренний контур», согласно которому с 1 декабря 2026 года все российские хостинг-провайдеры и коммерческие центры обработки данных прекратят реализовывать трансграничную связанность.

По аналогии с режимом белых списков для абонентского доступа, площадкам предписано оставить только внутреннюю маршрутизацию: пиринг на отечественных точках обмена трафиком и стыки с российскими операторами. Как поясняется в документе, трансграничная связанность – первопричина действий мошенников и преступников, поскольку «все атаки на российскую инфраструктуру приходят из-за границы, а значит, устранение границы устраняет и атаки».

В ведомстве подчеркнули, что режим уже доказал эффективность на государственных и ведомственных порталах: будучи недоступными из-за рубежа, они ни разу не пострадали от зарубежных атак. Целевой SLA в 99,9% будет измеряться исключительно изнутри контура, что, по расчётам подведомственного НИИ, гарантирует фактическую доступность на уровне 100%.

Отдельным пунктом регламента закреплено ускорение импортозамещения оборудования и программного обеспечения в ЦОДах. Поскольку доступ к зарубежным репозиториям, вендорским обновлениям и каталогам комплектующих будет отсутствовать, все базовые образы контейнеров предписано собирать заново вручную из отечественных пакетов, а обновления безопасности доставлять на площадки «Почтой России» на оптических дисках.

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