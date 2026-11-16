Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1727 -й день войны

Минобороны РФ 16 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Муравское, Подсреднее, Плоское, Новоселовка и Шиповатое. В Сумской области поражены формирования двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Стецковка, Вакаловщина, Николаевка, Голубовка и Битица. Противник потерял до 195 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 13 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Студенок, Пролетарское, Малиновка, Моначиновка, Нечволодовка Харьковской области, Рубцы и Райгородок Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Николаевка, Дружковка, Ореховатка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новосергеевка, Криворожье, Курицыно, Сергеевка, Львовка, Новопавловка и Яковлевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины и 6 автомобилей. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Демурино, Диброва, Васильковское, Сидоренко, Покровское Днепропетровской области, Новотроицкое, Новорозовка и Одаровка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих и 9 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Камышеваха, Червоный Жовтень, Наталовка и Кушугум Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих и 19 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных cил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 2 049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 290565 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31658 танков и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36934 орудия полевой артиллерии и минометов, 77338 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.