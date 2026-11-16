 

Объявлены победители VI Ежегодной социологической книжной премии им. Б. А. Грушина — 2026

16.11.2026, 13:15, Разное
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МОСКВА, 13 ноября 2026 г. накануне Дня социолога, в Москве объявлены лауреаты VI Ежегодной Социологической книжной премии им. Б. А. Грушина. Торжественная церемония награждения состоялась в «Библиотеке на Газетном» и была посвящена теме «Социальные метаморфозы». На церемонии также была анонсирована специальная номинация для молодых авторов, которая появится в 2027 году — «Прометей».

По результатам экспертного отбора в шорт-лист вошли 16 книг, отражающих разнообразие исследовательских интересов современной социологии: от урбанизации Арктики и устойчивости социальных конструкций до культуры повседневности позднесоветского общества и микро социологических механизмов насилия.

Победителями в четырех номинациях стали:

Лучшая книга на основе прикладных исследований

Замятина Н. Ю. Город в пустоте. Урбанизация и Арктика. М.: ИД ВШЭ, 2026.

Масштабное исследование арктических городов, раскрывающее особенности их возникновения, развития и повседневной жизни, а также заставляющее по-новому взглянуть на то, каким может и должен быть город в экстремальных условиях Севера.

Лучшая теоретическая работа

Подвойский Д. Г. Воздушные замки/железные клетки: к генеалогии и феноменологии прочности социальных конструкций. М.: Академический проект, 2025.

Философско-социологическое исследование парадокса социальной реальности: каким образом созданные людьми институты, нормы и порядки обретают самостоятельную силу и начинают подчинять себе собственных создателей.

Лучшая научно-популярная книга

Папушина Ю. О. Мода в стране дефицита: культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР. М.: Гараж, 2025.

Увлекательное исследование советской моды на примере Перми, показывающее, как в условиях плановой экономики и товарного дефицита создавалась модная одежда и как через ее производство проявлялись особенности позднесоветского общества.

Лучший перевод

Коллинз Р. Насилие. Микросоциологическая теория. Перевод Н. Проценко. М.: НЛО, 2025.

Фундаментальный труд американского социолога, объясняющий насилие не столько индивидуальными склонностями людей, сколько динамикой конкретных ситуаций взаимодействия, эмоционального напряжения и страха.

Спецприз «Лучшее издательство»

«Новое литературное обозрение»

Ежегодная социологическая книжная премия им. Б. А. Грушина учреждена в 2020 году в память о выдающемся российском социологе, основателе советской эмпирической социологии, философе и методологе социологии Борисе Андреевиче Грушине. Премия вручается авторам и переводчикам лучших социологических текстов, изданных на русском языке. Учредители премии — Аналитический центр ВЦИОМ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка).

Изображение: Magnific

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