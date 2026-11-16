 

Какие открытия в египтологии сделал Ж-Ф Шампольон?

16.11.2026, 16:16, Разное
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Жан-Франсуа Шампольон (1790–1832) совершил главное открытие в истории египтологии: в 1822 году он расшифровал древнеегипетскую иероглифику, доказав, что знаки письма передают не только понятия, но и звуки языка. Это открытие положило начало научному чтению текстов Древнего Египта и превратило египтологию из собирательства древностей в полноценную дисциплину.

Расшифровка иероглифов и принцип письма

Ключом стал Розеттский камень — плита с одним и тем же текстом на трёх письменностях: иероглифике, демотике и древнегреческом. Шампольон установил, что иероглифы представляют собой смешанную систему: часть знаков — идеограммы, передают слово или понятие, часть — фонограммы, передают звуки, а некоторые служат детерминативами, уточняющими значение слова. Он доказал, что иероглифика не была чисто символической, как считали до него, а фиксировала живой язык.

Проверка на именах

Решающим шагом стало чтение царских имён в картушах. Шампольон сопоставил имена Птолемея и Клеопатры на разных памятниках и показал, что звуковые значения знаков совпадают. Это дало метод проверки: чтение одного имени подтверждалось другим. Так были заложены основы систематического анализа иероглифических надписей.

Имена царей и хронология

Шампольон прочитал имена Рамзеса и Тутмоса, известных по греческим источникам, и тем самым связал египетские тексты с античной традицией. Это позволило приступить к упорядочению царских списков и хронологии Египта, а также к отождествлению памятников с конкретными правителями.

Словарь и грамматика

Шампольон систематизировал знаки, составлял списки их значений и описывал грамматические формы. Его работы заложили основу египетской филологии: последующие исследователи опирались на предложенные им принципы чтения и анализа текстов. Полный словарь и грамматика были изданы уже после его смерти.

Таблица иероглифических фонетических символов и их демотических и коптских эквивалентов, составленная Шампольоном (1822). Изображение: Wikimedia Commons; Magnific

Экспедиция и публикация памятников

В 1828–1829 годах Шампольон совершил экспедицию в Египет, где впервые читал надписи на месте, определял памятники и собирал материал для публикаций. Он фиксировал тексты, копировал изображения и уточнял датировки. Результатом стали научные описания.

Исторические выводы

Расшифровка позволила читать религиозные, административные и исторические тексты, восстанавливать пантеон, ритуалы, хозяйственные документы и политическую историю. Египет перестал быть культурой немых памятников: появились источники, доступные для критического анализа.

Значение для науки

Открытие Шампольона определило развитие египтологии на два столетия вперёд. Оно показало, что древние письменности можно дешифровать на основе внутренних закономерностей текста и сопоставления параллельных версий. Его метод — проверка гипотез на именах и повторяющихся формулах — стал образцом для последующих дешифровок.

Жан-Франсуа Шампольон расшифровал иероглифику, установил смешанный характер египетского письма, прочитал царские имена, заложил основы словаря и грамматики, связал египетские тексты с известной хронологией и открыл путь к научному изучению Древнего Египта. Его открытие остаётся фундаментом египтологии.

Автор текста Инна Бобровская

Изображение: Magnific

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