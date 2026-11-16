Глава МИД Польши о новых требованиях России — «У них 11 миллионов без туалета в доме»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал публикации СМИ о новых требованиях, выдвинутых Россией в ходе переговоров с Украиной и США и касающихся «новой архитектуры европейской безопасности».

«Недавние требования российского правительства подчеркивают извечную проблему их политической культуры, а именно то, что для них гораздо важнее захватить чужой город, названия которого они не слышали, чем позаботиться об 11 миллионах россиян, живущих в доме без туалета», – написал он в социальной сети Х.

Согласно публикации Bild, в ходе прошедших в Абу-Даби переговоров российская делегация потребовала выхода Финляндии из NATO и вывода войск альянса как из этой страны, так и государств Балтии. Украине было предложено отказаться от Донецкой и Луганской областей, как и от планов вступить в NATO.