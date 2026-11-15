Акция протеста «Гринпис» срывает строительство крупного проекта «зеленой» энергии в Северном море

Активисты «Гринпис» без разрешения сбросили в Северное море у побережья Норфолка около 15 тонн камней, чтобы помешать донному траловому лову и защитить обыкновенных морских свиней. Однако большая часть камней оказалась на участке, где планируется построить одну из крупнейших в стране морских ветроэлектростанций, пишет The Guardian.

Активисты сбросили камни весом до 2 тонн каждый, создав подводную «стену» в районе, который особенно сильно страдает от тралового лова. Разрешения морского регулятора у них не было. Через несколько дней после акции премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил на климатическом саммите COP31, что государство вложит миллиард фунтов стерлингов из бюджетных средств в ветроэлектростанции Vanguard West и Vanguard East проекта Norfolk Vanguard. По оценкам, это крупнейшая подобная инвестиция в истории страны.

Согласно изданию, перед акцией «Гринпис» обследовал морское дно на предмет кабелей и трубопроводов, однако не знал о планах строительства ветроэлектростанции Vanguard East.

Скорее всего, камни будут убраны в течение нескольких месяцев. Правительство Великобритании заключило с энергетическими компаниями соглашение на 12 миллиардов фунтов стерлингов о строительстве ветроэлектростанции, которое начнется в следующем году. Из-за стройки коммерческий промысел, в том числе траловый лов, в любом случае переместится в другие районы.

Немецкая энергетическая компания RWE ведет переговоры с «Гринпис», чтобы получить точное местоположение камней и уточнить данные обследований морского дна, которые она проводит с прошлого лета. Компания также изучает, как камни могут повлиять на строительство и прокладку подводных кабелей. Представитель RWE назвал контакты с «Гринпис» конструктивными.