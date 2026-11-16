 

Пожар на тайском курорте Пхукет, множество жертв

16.11.2026, 6:00, Разное
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В ночь на понедельник, 16 ноября, в курортном районе Патонг на тайском острове Пхукет произошел крупный пожар, в результате которого погибли 11 человек, не менее 16 получили травмы.

Как пишет The Phuket News, возгорание началось в пункте проката мотоциклов, расположенном на первом этаже четырехэтажного торгово-жилого комплекса на улице Пхра Метта. Огонь быстро распространился на соседние помещения, охватив восемь зданий.

Заместитель мэра Патонга Санакорн Кисин сообщил, что пожарные прибыли в течение пяти минут после получения сигнала тревоги. Из горящих зданий удалось спасти от 15 до 20 человек. Для тушения были задействованы шесть пожарных машин.

В ходе поисковых работ спасатели обнаружили тела 11 погибших: десять человек находились на четвертом этаже, еще один – на третьем. Личности шести погибших предварительно установлены.

В больницу Патонга доставлены 16 пострадавших – четверо мужчин и 12 женщин. Среди раненых есть житель Мьянмы.

По словам заместителя мэра, тушение осложнялось тем, что огонь охватил мотоциклы с топливом и резиновыми деталями. Полиция и криминалисты обследуют место происшествия, опрашивают свидетелей и изучают записи камер наблюдения. Причина пожара устанавливается.

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