Мужчины с низким тестостероном чаще умирают от рака — риск выше на 18%

Мужчины с низким уровнем тестостерона имеют повышенный риск смерти от онкологических заболеваний. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие данные более 26 тысяч мужчин из Австралии, США и Европы. У участников с наиболее низкими показателями гормона вероятность умереть от рака оказалась на 18% выше, чем у мужчин с самыми высокими показателями.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Healthy Longevity, основано на многолетних наблюдениях. Учёные учитывали возраст участников и другие факторы, связанные со здоровьем, однако обнаруженная закономерность сохранялась даже после соответствующих поправок.

Особенно заметным повышение риска становилось при концентрации тестостерона ниже 8,6 наномоля на литр крови. При этом исследователи подчёркивают: пока неизвестно, способствует ли недостаток гормона развитию опасных заболеваний или лишь указывает на уже существующие проблемы со здоровьем.

Тестостерон играет важную роль в мужском организме. Он влияет на половую функцию, мышечную массу, состояние костей и обмен веществ. С возрастом его концентрация естественным образом снижается, но особенно низкие показатели могут свидетельствовать о нарушениях в работе организма.

Интересно, что связь с онкологическими заболеваниями обнаружилась не только у тестостерона. Мужчины с наиболее низким уровнем дигидротестостерона — более активного гормона, образующегося из тестостерона, — имели на 21% более высокий относительный риск смерти от рака.

Ещё два гормона оказались связаны с вероятностью развития рака предстательной железы. При наиболее низком уровне глобулина, связывающего половые гормоны, риск был выше на 28%, а при низком уровне лютеинизирующего гормона — на 45%.

Первый из этих веществ регулирует количество свободного тестостерона в крови, а второй вырабатывается гипофизом и стимулирует его производство в организме.

При этом исследователи не обнаружили связи между уровнем самого тестостерона и риском рака предстательной железы. Это особенно любопытно, поскольку снижение концентрации тестостерона давно применяется при лечении данного заболевания. Возникало предположение, что количество гормона, которое организм вырабатывает самостоятельно, тоже может влиять на вероятность возникновения опухоли. Однако новые результаты его не подтвердили.

Означает ли всё это, что мужчинам с низким тестостероном необходимо принимать гормональные препараты? Учёные предостерегают от такого вывода. Обнаруженная статистическая связь ещё не доказывает, что недостаток тестостерона непосредственно повышает вероятность смерти от рака. Соответственно, нет и доказательств того, что повышение его уровня способно снизить этот риск.

Более того, крупное исследование 2023 года, в котором участвовали свыше 5000 мужчин с низким тестостероном, показало, что заместительная гормональная терапия не оказывала существенного влияния на вероятность развития рака предстательной железы.

Авторы новой работы считают, что низкий тестостерон может быть прежде всего показателем общего состояния здоровья. Его концентрация потенциально способна помочь врачам выявлять мужчин, у которых онкологические заболевания в будущем могут протекать с более неблагоприятными последствиями.

Ранее исследования связи тестостерона с раком давали противоречивые результаты, а некоторые вообще не обнаруживали зависимости. Особенность новой работы заключается в том, что авторы использовали данные исследований, где концентрацию гормонов измеряли методом масс-спектрометрии, обеспечивающим более высокую точность.

Главный практический вывод учёных заключается не в необходимости повышать тестостерон, а в важности полноценного медицинского обследования при обнаружении его недостатка. Даже если проблем с яичками не выявлено, низкий уровень гормона может указывать на другие заболевания или факторы риска, требующие внимания врачей.