В Праге прошла крупнейшая с 1989 года демонстрация — 450 тысяч человек выступили против реформы СМИ

В воскресенье, 15 ноября, сотни тысяч человек вышли на демонстрацию в Праге против планов правого правительства отменить абонентскую плату за общественное телевидение и радио. По оценке организаторов, в акции приняли участие от 350 до 450 тысяч человек. Если эти данные подтвердятся, демонстрация станет крупнейшей в Чехии со времен Бархатной революции 1989 года.

Как пишет чешское информационное агентство ČTK, акция состоялась в пражском парке Летна. Ее организовало движение «Миллион мгновений для демократии».

Участники протестовали против намерения правительства изменить систему финансирования общественных СМИ. Критики реформы опасаются, что отказ от абонентской платы и переход к государственному финансированию поставит телевидение и радио в зависимость от властей.

Протестующие сравнивают инициативу чешского правительства с политикой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, при котором власти значительно усилили контроль над средствами массовой информации.