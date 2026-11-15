Пенс против Вэнса — «Войну с Ираном нужно было довести до конца, Израиль наш главный союзник»

Майк Пенс, занимавший пост вице-президента в предыдущей администрации Дональда Трампа, выступил против нынешнего вице-президента Джей Ди Вэнса, назвавшего войну в Иране одной из причин поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США.

«Вице-президент ошибается. Вооруженные силы США достигли в ходе операции «Эпическая ярость» значительных успехов. США достигли господства в воздухе, иранский флот был уничтожен, 15000 военных объектов подверглись ударам», – заявил отставной политик в интервью программе NBC Meet the Press

«Однако всего через пять недель операция была прекращена, и администрация начала проводить политику умиротворения. В результате, несмотря на нанесенный им ущерб, Иран не считает себя проигравшим и даже продолжает удары. На мир можно заключать только с разбитым врагом», – заявил Пенс.

Несколько дней назад в интервью Fox News Пенс резко выступил и против попытки Вэнса возложить ответственность за войну на Израиль: «Это очень беспокоит. Мир должен знать, что Америка поддерживает Израиль. Это наш ближайший союзник. Единственная демократия на Ближнем Востоке».

Напомним, что 6 января 2021 года Пенс сыграл ключевую роль в срыве попытки Трампа объявить себя победителем на выборах. Он официально утвердил решение коллегии выборщиков избрать на пост президента Джо Байдена. Возвращение Пенса в политику в преддверии новой президентской кампании вряд ли является случайностью.