 

Эстония намерена закрыть границу с Россией с 1 декабря после попытки диверсии

15.11.2026, 18:30, Разное
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Эстония намерена с 1 декабря закрыть все автомобильные пограничные переходы с Россией после попытки поджога предприятия Threod Systems, производящего беспилотники. Об этом сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Как пишет эстонская телерадиокомпания ERR, премьер-министр Кристен Михал поручил подготовить необходимые меры для закрытия границы. Окончательное решение правительство примет в ближайшие дни.

В ночь на 14 ноября злоумышленники попытались проникнуть на территорию предприятия Threod Systems в муниципалитете Виймси, недалеко от Таллина, чтобы устроить взрыв и пожар. Благодаря действиям службы безопасности компании нападение удалось предотвратить. Предприятие не получило существенных повреждений.

По данным ERR, по подозрению в причастности к диверсии задержаны восемь жителей Латвии. Эстонская Служба внутренней безопасности заявила, что нападение было организовано по заданию российской военной разведки – ГРУ.

В настоящее время между Эстонией и Россией действуют три автомобильных пограничных перехода – Нарва, Лухамаа и Койдула.

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