 

ООН предупредила об угрозе голода для 45 миллионов человек из-за блокады Ормузского пролива

15.11.2026, 23:30, Разное
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Продолжающаяся блокада Ормузского пролива может привести к серьезному продовольственному кризису, в результате которого до 45 миллионов человек столкнутся с острой нехваткой продовольствия, а еще 30 миллионов окажутся за чертой бедности. С таким предупреждением выступил глава Управления ООН по обслуживанию проектов Жорже Морейра да Силва.

Как пишет AFP, выступая на климатической конференции ООН в турецкой Анталье, Морейра да Силва призвал Иран и США немедленно договориться о пропуске через Ормузский пролив судов с сельскохозяйственными удобрениями, не дожидаясь общего соглашения о прекращении войны.

До начала войны через пролив проходила примерно треть мировых поставок удобрений. Из-за ограничений судоходства их стоимость выросла на 30%, что особенно тяжело сказалось на беднейших странах Африки и Азии.

По словам представителя ООН, для предотвращения кризиса достаточно пропускать через пролив пять судов с удобрениями ежедневно. Организация уже разработала соответствующий механизм и готова запустить его в течение 7-10 дней после достижения договоренности.

Морейра да Силва предупредил, что дальнейшие задержки с поставками могут привести к срыву посевных кампаний и резкому сокращению будущих урожаев.

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