Бывший премьер Пакистана просит о медицинской помощи — «Я направляюсь туда, откуда могу не вернуться»

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, который находится в тюрьме, обратился к властям с призывом о немедленном оказании медицинской помощи ему и его жене, которая также пребывает в заключении. Он требует выполнить решение суда о переводе в больницу.

«Мне 74 года, и ухудшающееся состояние ведет меня туда, откуда я могу не вернуться живым. Врачи сообщили о высоком риске кровоизлияния в мозг и остановки сердца. Моей жене необходима операция, без которой она может ослепнуть на один глаз», – пишет политик.

По его словам, 22 часа в сутки он находится в одиночке, без свиданий с семьей, телевизора и книг. Это крайне отрицательно сказывается на его душевном состоянии. Адвокатов к нему допускают не более четырех раз в год. «Я хочу жить, чтобы доказать свою невиновность», – сообщил он.