Авиация США наконец-то готова попрощаться с дискетами

Федеральное управление гражданской авиации США официально запустило программу перевода национальной системы управления воздушным движением на новые цифровые технологии. Что означает отказ от технологий более чем полувековой давности — в частности, 3,5-дюймовых дискет. Кризис в авиасообщении, который разразился 13 ноября 2026 года, стал последней каплей – давно назревшую реформу более откладывать стало просто опасно.

Это явление является бичом технологической эры и хорошо описано, но его решения нет до сих пор. Когда что-то новое и очень нужное начинают внедрять на системном уровне, обычно стараются использовать лучшие инженерные решения из доступных на тот момент и делать сразу «на века». В результате уже через несколько десятков лет приходится работать с массой устаревшего, хотя и все еще надежного оборудования, замена которого в масштабах отрасли обойдется в астрономические суммы. Привет английским железнодорожным мостам викторианской эпохи и европейским телефонным сетям из XIX века.

Есть и еще один важный фактор, из-за которого дискеты сохранялись в авиационной отрасли – такая система практически не подвержена кибератакам. Хакеры с их уловками из эпохи Интернета бессильны в ситуации, когда данные между компьютерами переносятся вручную на физических носителях. А процесс загрузки информации столь медленный, что отследить что-то постороннее не представляет труда. Но именно низкая пропускная способность старых сетей и становится причиной масштабных сбоев – они просто не справляются с потоком данных от современных цифровых систем.

Срок годности дискет не превышает 15 лет, к тому же их уже почти не производят. Как и другое устаревшее оборудование взамен деталям 50-летней давности, которые физически износились, но заменить их просто нечем. Сотрудники авиакомпаний и аэропортов США признались, что вынуждены искать запчасти на барахолках. Медные кабели данных не могут состыковаться с оптоволокном и передавать колоссальные объемы данных ежесекундно. Но главное – когда большая часть оборудования все еще аналоговая, оперативное удаленное управление невозможно, кто-то должен постоянно дежурить, чтобы в случае ЧП переключить все вручную.Источник — FAA