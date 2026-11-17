Курчатовский институт удостоен Государственной премии за работы по продлению жизни пожилой обезьяны

Российский научный фонд принял решение о внеочередном присуждении Государственной премии в области науки и технологий. Лауреатом стал Научно-исследовательский центр «Курчатовский институт» за успехи в достижении бессмертия пожилого шимпанзе Биньямина.

Обычно лауреатов Госпремии за выдающиеся результаты научных исследований, обогативших российскую и мировую науку, объявляют 12 июня, в День России. Однако работа Курчатовского института оказалась настолько значимой для будущего России, что Научный фонд решил объявить его лауреатом 14 ноября, в День памяти святых бессребреников и врачевателей Космы и Дамиана Асийских. Накануне этого дня шимпанзе Биньямин отметил 70-летний юбилей.

«Биньямин приехал к нам в институт в девяностые из Сухумского обезьяньего питомника. На нём должны были испытывать смертельные дозы радиации, однако он оказался настолько мил, что его сделали просто всеобщим институтским любимцем. В последние годы, когда вопросы долголетия вышли на первый план, мы начали работать над продлением жизни Бени вплоть до бесконечности. И пока у нас получается!» – рассказал научный сотрудник Лаборатории долголетия Александр Богданов.

В природе шимпанзе живут недолго – максимум 40 лет. Однако в неволе при хорошем уходе срок их жизни вырастает вдвое. Биньямин получает оригинальные пищевые добавки, которые призваны обеспечить ему вечную жизнь. Тот факт, что в 70 лет долгожитель жив и даже интересуется самками, признан научным прорывом.

На церемонию вручения Госпремии Биньямин отправится в специально сшитом для него смокинге.

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