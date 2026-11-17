Израильтянину Роману Ратнеру грозит экстрадиция в Россию. Бывший премьер Украины просит спасти его

Израильтянин Роман Ратнер, который, по его словам, участвовал в оборонных разработках для Украины, остается в Молдове под угрозой экстрадиции в Россию. Несмотря на решение суда первой инстанции, отказавшего Москве в выдаче Ратнера, молдавская прокуратура подала апелляцию.

Бывший премьер-министр и министр обороны Украины Юрий Ехануров обратился к президенту Молдовы Майе Санду с просьбой вмешаться, предупредив, что в случае экстрадиции жизни Ратнера может угрожать опасность.

Об этом пишет журналист Йоав Итиэль в опубликованной 17 ноября статье на сайте Walla. Издание ссылается на документы, оказавшиеся в распоряжении редакции, и свидетельства людей, знакомых с Ратнером.

14 ноября обстоятельства этого дела подробно изложил журналист Никита Аронов в публикации проекта «Ульпан.Политика».

Российское обвинение и решение суда

66-летний Роман Ратнер (Фуксон), уроженец Беларуси, имеющий израильское и российское гражданство, был задержан в Молдове 24 декабря 2025 года. Согласно публикации Walla, он пересек границу с Украиной через переход Могилев-Подольский – Отач, после чего был арестован на основании российского запроса через Интерпол. Несколько месяцев он провел в кишиневском следственном изоляторе №13.

Российские власти подозревают Ратнера в причастности к схеме обналичивания средств через почтовые переводы в 2013 году. По данным ранее опубликованных материалов, речь идет о предполагаемом мошенничестве на сумму около 300 миллионов рублей. Ратнер отвергает обвинения, утверждая, что операции проводились с согласия Почты России, а сам он первоначально проходил по делу в качестве свидетеля.

Он заявляет, что преследование связано с его отказом участвовать в боевых действиях на стороне РФ в Донбассе в 2014 году. Доказательств этой версии, позволяющих считать ее установленным фактом, в опубликованных материалах нет.

По сведениям Аронова, в 2016 году РФ объявила Ратнера в международный розыск. Ранее украинский суд отказал Москве в его экстрадиции.

16 октября 2026 года суд в Кишиневе отклонил российский запрос и постановил освободить задержанного. Принимая решение, суд, по информации Аронова, учитывал опасность пыток, бесчеловечного обращения и возможного преследования Ратнера по обвинению в государственной измене в связи с его предполагаемой работой на украинские оборонные структуры.

Однако прокуратура Молдовы обжаловала решение. Как сообщил Аронову адвокат Ратнера Серджиу Снигур, обвинение считает недостаточно обоснованными опасения относительно пыток, ссылаясь на гарантии гуманного обращения, предоставленные российскими властями.

Ратнер освобожден из заключения, но пока не может покинуть Молдову. По словам его адвоката, рассмотрение апелляции возможно и в отсутствие самого Ратнера, а решение апелляционной инстанции будет окончательным.

Работа на украинскую оборону

Особую опасность возможной выдачи Ратнера связывают с его предполагаемым участием в украинских военных разработках.

В распоряжение Walla попало письмо бывшего премьер-министра и министра обороны Украины Юрия Еханурова, ныне возглавляющего Институт исследований передовых оборонных технологий Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского. В обращении к президенту Молдовы Майе Санду Ехануров утверждает, что Ратнер с ноября 2023 года работает советником руководителя института и главным конструктором в одном из проектных бюро.

Ехануров характеризует Ратнера как квалифицированного и ответственного специалиста, участвующего в важных для Украины научных и оборонных проектах. По утверждению бывшего премьера, Ратнер руководил исследовательскими группами и неоднократно получал благодарности от украинских военных и руководства оборонных учреждений.

Согласно публикации Walla, Ратнер занимался изучением российского и иранского вооружения, включая разборку и исследование иранского ударного беспилотника, применявшегося российскими войсками.

В публикации «Ульпан.Политика» говорилось, что после начала полномасштабного российского вторжения Ратнер, по имеющимся у журналиста сведениям, работал в сфере кибербезопасности и обратного проектирования вооружений, а в 2025 году группа под его руководством якобы выиграла конкурс на разработку украинской планирующей авиабомбы.

Независимого подтверждения масштабов участия Ратнера в этих проектах в опубликованных материалах нет.

Ехануров предупреждает, что Ратнер располагает значительным объемом конфиденциальной технической информации. По мнению бывшего премьера, при экстрадиции российские спецслужбы могут попытаться получить эти сведения, что создает прямую угрозу жизни и здоровью задержанного.

Ехануров просит Санду содействовать предотвращению экстрадиции и возвращению Ратнера в Украину.

«Батальон Алия» и служба в Израиле

В начале 2000-х годов Ратнер стал известен в Израиле как один из организаторов «Батальона Алия» – объединения репатриантов, ранее служивших в советской и российской армиях и стремившихся использовать свой военный опыт в ЦАХАЛе.

Самостоятельным батальоном ЦАХАЛа эта организация не стала. Однако группа репатриантов, имевших опыт службы в специальных подразделениях, участвовала в создании снайперского отряда, действовавшего в секторе Газы.

Walla приводит письмо генерал-майора Гади Шамни, занимавшего в декабре 2005 года должность военного секретаря премьер-министра Израиля. В документе отмечается вклад группы снайперов из числа репатриантов в противодействие обстрелам в районе Гуш-Катифа в 2003-2004 годах. Ратнер участвовал в работе этого подразделения.

На телеканале RTVi выходило расследование журналиста Сергея Гранкина о сомнительной деятельности Ратнера и проблемах «Батальона Алия».

Противоречия в рассказах о задержании

История Ратнера уже привлекала внимание израильских СМИ. 8 ноября журналист Шимон Иферган на сайте «Мако» опубликовал интервью с израильтянином, который утверждал, что его похитили в Киеве люди, представившиеся сотрудниками украинских спецслужб, и насильно вывезли в Молдову. Имя собеседника тогда не раскрывалось.

Обстоятельства этого рассказа отличаются от изложенной Walla версии, согласно которой Ратнер был задержан при пересечении украинско-молдавской границы. В доступных публикациях нет сведений, позволяющих независимо установить, каким именно образом он оказался в Молдове и был ли действительно похищен.

В интервью «Мако» Ратнер, имя которого тогда не называлось, утверждал, что российское преследование связано с его доступом к секретным сведениям об исследовании беспилотника. Он говорил о посещениях представителями израильского консульства во время заключения и о тяжелом материальном положении после освобождения.

По сведениям Аронова, после начала российского вторжения в Украину Ратнер уничтожил российский паспорт и направил в консульство заявление о выходе из гражданства РФ. Подтверждения прекращения его российского гражданства нет.

Угроза экстрадиции сохраняется

Адвокат Ратнера обращает внимание на то, что Молдова продолжает сотрудничать с Россией в рамках международных соглашений о правовой помощи и выдаче разыскиваемых лиц. По данным, приведенным Ароновым, случаи передачи подозреваемых российским властям имели место и после начала полномасштабной войны в Украине.

При этом международные правозащитные организации неоднократно предупреждали о применении пыток и жестокого обращения в российских местах заключения.

Решение суда первой инстанции пока защищает Ратнера от выдачи, однако исход апелляционного разбирательства остается неизвестным. Как подчеркивает Ехануров, вопрос касается не только российского обвинения в экономическом преступлении, но и возможного преследования человека, которому приписывают участие в украинских оборонных разработках.

Ратнер и его защитники надеются, что власти Израиля и Молдовы помогут предотвратить экстрадицию. Официальной информации о новых действиях израильских властей в связи с обращением Еханурова пока нет.