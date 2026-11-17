Массовый сбой в United Airlines — сотни рейсов задержаны, компания исключает версию кибератаки

Американская авиакомпания United Airlines сообщила об устранении масштабного технического сбоя, который вечером 16 ноября нарушил отправление самолетов из аэропортов США. Неполадки продолжались около часа. По заявлению авиакомпании, признаков кибератаки не обнаружено.

Как пишет Reuters, сбой затронул компьютерные системы, используемые экипажами при подготовке к вылету. Согласно внутреннему сообщению профсоюза пилотов, перестали нормально работать приложения для связи с экипажами и передачи служебной информации. В частности, компания не могла предоставлять окончательные данные о массе самолетов, необходимые для расчета параметров взлета.

По информации сервиса FlightAware, к вечеру понедельника у United Airlines были задержаны 645 рейсов, что составляло около 20% ее расписания, еще 25 рейсов были отменены. При этом неизвестно, какая часть задержек и отмен непосредственно связана с техническим сбоем. В компании подчеркнули, что неполадки не затронули самолеты, уже находившиеся в воздухе, а также рейсы регионального подразделения United Express.

Инцидент произошел через три дня после масштабного сбоя в системе Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В пятницу, 13 ноября, из-за технической неисправности FAA на несколько часов приостановило вылеты самолетов по всей стране. По данным авиационной аналитической компании Cirium, с пятницы по воскресенье более 18 тысяч рейсов были отменены или столкнулись с существенными задержками.

United Airlines заявила, что пока нет оснований связывать новый сбой с предыдущей аварией в системе FAA. Причины неполадок в собственных компьютерных системах авиакомпании уточняются.