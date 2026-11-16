Эксперт по судебной медицине утверждает, что Джеффри Эпштейн был убит, а не покончил с собой

Американский профессор судебной медицины Майкл Фримен, изучивший материалы вскрытия тела Джеффри Эпштейна, пришел к выводу, что финансист, осужденный за сексуальные преступления, был убит в тюрьме. По мнению эксперта, Эпштейна задушили, вероятно, напав на него сзади. Об этом пишет The New York Times.

Свои выводы Фримен представил 16 ноября на лекции в Лондоне. Он изучил документы и фотографии из материалов судебно-медицинской экспертизы, которые ему предоставил брат Эпштейна Марк. Само тело эксперт не осматривал.

По словам Фримена, на теле Эпштейна были обнаружены повреждения, которые, по его мнению, не соответствуют версии самоубийства через повешение. Среди них – кровоизлияние в области левого плеча, травмы лица и следы на шее. Эксперт считает, что Эпштейна могли сначала задушить, а затем подвесить его тело, чтобы создать видимость самоубийства. При этом Фримен признал, что не знает, кто мог совершить предполагаемое убийство.

Как отмечает CBS News, исследование Фримена пока не прошло независимое научное рецензирование. Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка еще раз сообщило, что не намерено пересматривать официальное заключение о смерти Эпштейна.

Заключение Фримена противоречит результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной в Нью-Йорке в 2019 году. Тогда было установлено, что Эпштейн покончил с собой, повесившись. Последующие проверки министерства юстиции США и ФБР также не выявили доказательств убийства.

Джеффри Эпштейн был найден мертвым 10 августа 2019 года в камере федеральной тюрьмы в Нью-Йорке, где ожидал суда по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.