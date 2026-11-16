99% спутников могут выйти из строя за две недели: исследователи раскрыли опасность ядерного взрыва

Всего один ядерный взрыв в космосе может за две недели вывести из строя практически все спутники на низкой околоземной орбите. К такому выводу пришли американские исследователи, смоделировавшие последствия детонации ядерного заряда на высоте нескольких сотен километров. Причём главная опасность заключается не в самом взрыве, а в радиации, которая способна надолго задержаться вокруг Земли.

Сегодня на низкой околоземной орбите находятся более 13 тысяч действующих спутников. Они обеспечивают связь, передачу данных, спутниковый интернет и помогают составлять прогнозы погоды. По мере увеличения их количества космическая инфраструктура становится всё более уязвимой к масштабным катастрофам.

Исследователи из Висконсинского и Принстонского университетов решили выяснить, что произойдёт, если на высоте 500 километров над Южной Атлантикой взорвётся ядерный заряд мощностью в одну мегатонну. Это примерно в 67 раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Место взрыва было выбрано не случайно. Над Южной Атлантикой расположена обширная область, где магнитное поле Земли заметно слабее обычного. Эта особенность способна усиливать последствия ядерного взрыва, поскольку образовавшиеся радиоактивные частицы могут захватываться магнитным полем и надолго оставаться в околоземном пространстве.

В результате возникает искусственный радиационный пояс. Спутники, проходящие через него по своим орбитам, снова и снова подвергаются воздействию опасного излучения. Даже аппараты, пережившие первоначальный взрыв, постепенно могут выходить из строя.

Подобное уже происходило в действительности. В 1962 году США провели испытание Starfish Prime, взорвав ядерный заряд мощностью 1,4 мегатонны на высоте около 400 километров над Тихим океаном. Образовавшийся радиационный пояс повредил несколько спутников. Всего во время холодной войны США и СССР осуществили 18 высотных ядерных взрывов, в том числе в космическом пространстве.

Однако в 1960-е годы спутников было несравнимо меньше, чем сегодня. Поэтому последствия аналогичного события в современных условиях могли бы оказаться гораздо масштабнее.

В компьютерную модель учёные включили 13 300 спутников, находившихся на низкой околоземной орбите в январе 2026 года. Результаты оказались тревожными.

Уже через сутки после взрыва из строя вышли бы 25% аппаратов. К третьему дню их доля достигла бы 78%, через неделю — 98%, а через 15 дней — 99,4%. Таким образом, всего за две недели низкая околоземная орбита могла бы лишиться практически всей действующей спутниковой группировки.

Исследователи также проверили, насколько ситуацию могла бы улучшить дополнительная радиационная защита. Даже при повышенной устойчивости аппаратов к излучению за 30 дней вышли бы из строя 99,3% спутников.

Уменьшение мощности взрыва тоже не устраняет угрозу, хотя существенно замедляет разрушение инфраструктуры. Согласно расчётам, при использовании заряда мощностью 100 килотонн для выхода из строя 99% спутников потребовался бы примерно год.

Но потеря работающих аппаратов стала бы лишь началом проблемы. Спутники, лишившиеся возможности управлять своим движением, продолжили бы обращаться вокруг Земли, повышая вероятность столкновений.

По оценкам исследователей, за первые два года после взрыва произошло бы около 20 столкновений. Через десять лет их последствия привели бы к появлению примерно 3900 новых фрагментов космического мусора.

Причём этот процесс способен продолжаться значительно дольше. Столкновения порождают обломки, которые сами могут сталкиваться с другими объектами. В перспективе столетий такая цепная реакция потенциально способна привести к неконтролируемому увеличению количества космического мусора.

Восстановить спутниковую инфраструктуру в подобных условиях было бы чрезвычайно сложно. Недостаточно просто изготовить и запустить новые аппараты: им пришлось бы работать в пространстве, где сохраняются опасная радиация и многочисленные обломки.

Авторы подчёркивают, что результаты получены с помощью компьютерного моделирования, а само исследование пока не прошло независимое научное рецензирование. Поэтому приведённые цифры следует рассматривать как оценки для конкретных смоделированных условий, а не как точный прогноз любого ядерного взрыва в космосе.

Тем не менее расчёты показывают, насколько уязвимой может оказаться современная орбитальная инфраструктура. Даже единственный ядерный взрыв потенциально способен вызвать последствия, которые не ограничатся несколькими неделями и будут затруднять использование околоземного пространства на протяжении многих лет.