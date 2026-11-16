Павел Дуров согласился занять пост главы NVIDIA по просьбе совета директоров

Совет директоров NVIDIA 13 ноября направил основателю Telegram Павлу Дурову письмо с предложением возглавить компанию. Пост освободился после скандального ухода Дженсена Хуанга, расставание с которым в компании объяснили «несоответствием морально-этическим стандартам».

Инициатором предложения Дурова на пост главы компании стал член совета директоров NVIDIA Джон О. Дабири, который в 2010–2012 годах работал вместе с Дуровым во «ВКонтакте».

«Я видел его в деле: мы делали удобную социальную сеть для людей, без навязанной рекламы и прочей чепухи. Без Дурова VK быстро деградировал и превратился в жалкое зрелище. Дуров не изменял жене, не терял фокус и не отвлекался на мелочи. Для NVIDIA сейчас это ключевые качества», – заявил Дабири, по словам источника, знакомого с ходом заседания.

В письме совет директоров высоко оценил «безупречную репутацию кандидата в вопросах семейной верности» и отметил, что у Дурова – сотни биологических детей, что должно гарантировать его высокие моральные качества.

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