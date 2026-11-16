Камень, которым подпирали сарай, оказался бесценным артефактом бронзового века

Обычный камень, которым когда-то подпирали старый сарай в чешской деревне, оказался редчайшим археологическим артефактом. Более 3000 лет назад древние мастера использовали его для изготовления бронзовых наконечников копий. Причём находка помогла учёным не только разобраться в технологиях бронзового века, но и проследить торговые связи между отдалёнными регионами Центральной Европы.

Необычный предмет обнаружил местный житель Й. Томанец в 2007 году, когда проводил земляные работы на своём участке в деревне Моркувки, расположенной в исторической области Моравия. На первый взгляд это был просто обработанный камень. Однако позднее выяснилось, что перед исследователями находится половина древней литейной формы, сохранившейся с позднего бронзового века.

Артефакт имеет длину около 23 сантиметров и весит примерно килограмм. Он изготовлен из риолитового туфа — вулканической породы, способной выдерживать высокие температуры. Именно такие свойства делали этот материал подходящим для многократного использования при отливке металлических изделий.

Возраст формы составляет приблизительно 3000–3300 лет. В то время территорию современной Моравии населяли представители культуры полей погребальных урн, получившей своё название благодаря характерному погребальному обряду.

Чтобы выяснить, как использовался каменный инструмент, чешские исследователи, в том числе специалисты Моравского музея, изучили его состав и структуру с помощью рентгеновских методов. Результаты работы были опубликованы в научном журнале Archeologické rozhledy в 2025 году.

Поверхность формы оказалась покрыта многочисленными трещинами и следами стекловидного пузырчатого шлака. По мнению археологов, эти повреждения свидетельствуют об интенсивном использовании инструмента при высоких температурах. Иными словами, форма, вероятно, служила древним литейщикам достаточно долго.

С её помощью изготавливали бронзовые наконечники копий с продольными рёбрами жёсткости и полой втулкой для крепления к деревянному древку.

Сам процесс производства был довольно сложным. Литейная конструкция состояла из двух каменных половин, которые скрепляли медной проволокой. Внутри размещали специальный металлический или глиняный стержень, формировавший полость будущей втулки. Затем в подготовленную форму заливали расплавленную оловянистую бронзу — сплав меди и олова.

После затвердевания металла получался наконечник, который можно было закрепить на деревянном древке. По схожему принципу древние мастера отливали также наконечники стрел, топоры и долота.

Однако особую ценность находке придаёт её редкость. До сих пор в Моравии удалось достоверно обнаружить лишь две другие подобные литейные формы. При этом в Карпатском бассейне, в том числе на территории современной Венгрии и Трансильвании, такие технологии были распространены значительно шире.

Ещё интереснее оказалось происхождение самого камня. Исследователи предполагают, что риолитовый туф, из которого изготовлена форма, происходит из района гор Бюкк на севере современной Венгрии. Эта вулканическая порода образовалась около 20 миллионов лет назад, задолго до появления людей.

Поскольку подобный материал не встречается в окрестностях места находки, форма стала свидетельством древних торговых связей. Учёные считают, что сырьё для изготовления литейных инструментов могло перевозиться на десятки и даже сотни километров. По столь же протяжённым маршрутам в Центральную Европу доставляли и медь из горнодобывающих районов.

При этом исследователи предполагают, что в Моравию попал не просто кусок вулканической породы, а уже готовая литейная форма. На это указывает редкость наконечников соответствующего типа в регионе, тогда как в Карпатском бассейне они встречались гораздо чаще.

Вероятно, такой инструмент представлял значительную ценность для своего владельца. Прочный и устойчивый к нагреванию камень позволял многократно отливать металлические изделия, а изготовление самой формы требовало специальных навыков.

История находки примечательна ещё и тем, насколько необычной оказалась судьба этого предмета. Камень, образовавшийся в результате вулканической активности миллионы лет назад, в бронзовом веке превратился в ценный инструмент металлурга. Спустя тысячелетия его первоначальное назначение было забыто, и древнюю форму использовали как обычную подпорку для сарая.

Лишь случайная находка в 2007 году позволила вернуть предмету его историческое значение. Теперь он хранится в Моравском музее и помогает археологам лучше понять, как древние европейские сообщества обменивались материалами, технологиями и готовыми изделиями задолго до появления современных торговых путей.