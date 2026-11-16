Пыльца Командорских островов поможет проследить судьбу вымерших и краснокнижных животных

Российские учёные из Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, НИУ ВШЭ и национального парка «Командорские острова» впервые детально изучили, как распространяется пыльца на Командорских островах в Тихом океане. Традиционно палеоэкологи восстанавливают климат и растительность прошлого по пыльце и спорам, накапливающимся в озёрных осадках и торфяниках, однако на небольших океанических островах Субарктики эти правила перестают работать. На архипелаге, расположенном примерно в 200 километрах к востоку от Камчатки, из-за холодного лета и постоянных ветров скоростью до 40 метров в секунду нет ни одного дерева, а отсутствие лесного полога превращает острова в открытую мишень для воздушных масс. Работа выполнена при поддержке РНФ, результаты опубликованы в журнале Review of Palaeobotany and Palynology.

Учёные проанализировали крупнейший остров архипелага — Беринга — и небольшой плоский остров Топорков, где гнездится больше 50 тысяч пар топорков, и использовали модифицированные ловушки Белинга: закрытые пластиковые пробирки с глицерином и тимолом, затянутые москитной сеткой, которые закрепляли на кольях и оставляли на год. Из-за штормов, сейсмических волн и любопытства диких животных значительная часть оборудования была разрушена, но учёным удалось собрать 19 уцелевших проб с восьми площадок, охватывающих разные ландшафты — от бедных кустарничковых тундр до густых прибрежных лугов и экосистем птичьих базаров.

Анализ показал, что главный источник искажений — контраст в продуктивности пыльцы между экосистемами и эффект «пыльцевого затопления»: на крошечном острове Топорков площадью 0,4 квадратных километра почва обильно удобряется птицами, и травы становятся «суперпродуцентами» пыльцы — скорость её оседания достигает почти 46 тысяч зёрен на квадратный сантиметр в год, тогда как в вороничной тундре на Беринге этот показатель едва превышает 500 зёрен. Чтобы корректно оценить пыльцевой дождь, исследователи рассчитали абсолютный поток пыльцы и сопоставили данные с растительностью, зафиксировав даже редкие тяжёлые зёрна ели, ближайшие леса которой растут в 500–600 километрах на Камчатке, — маркер эпизодических сильных штормов. Эти данные — «точка отсчёта» для реконструкции истории экосистем: соединяя пыльцевые архивы с раскопками древних стоянок и береговых отложений, учёные смогут проследить судьбу уязвимых видов — сивуча, калана, алеутской казарки — и разобраться в причинах исчезновения стеллеровой коровы и стеллерова баклана.

Фото: Установленная на острове Топорков ловушка. На этом острове нет наземных хищников, благодаря чему здесь сложились идеальные для гнездования птиц условия. Источник: Архив лаборатории исторической экологии ИПЭЭ РАН.