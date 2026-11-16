Опрос во Франции — 80% жителей страны считают, что антисемитизм усиливается

Восемь из десяти жителей Франции считают, что за последние десять лет антисемитизм в стране усилился. Столько же полагают, что ситуация ухудшилась после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного институтом Ifop по заказу Американского еврейского комитета (AJC) совместно с фондом Fondapol. Данные опроса приводит Euronews.

Согласно статистике МВД Франции, в 2025 году в стране было зарегистрировано 1320 антисемитских инцидентов – в среднем более трех в день. За первые шесть месяцев 2026 года зарегистрированы 532 таких случая. Для сравнения: за весь 2016 год их было 335.

Особое внимание исследователи уделили положению еврейской общины. Около 82% опрошенных французских евреев сообщили, что хотя бы раз в жизни сталкивались с антисемитизмом. При этом 66% не считают Францию безопасной страной для евреев.

После 7 октября 2023 года 69% опрошенных французских евреев стали стараться не привлекать внимания к своей национальности. Почти половина перестала открыто носить религиозные символы, а 29% сняли мезузы с дверей своих домов.

Опрос также показал, что во французском обществе по-прежнему распространены антисемитские предрассудки. Около четверти респондентов разделяют представления о чрезмерном влиянии евреев на экономику, финансовую систему и СМИ. Еще 26% согласны с утверждением, что евреи используют память о Холокосте в собственных интересах.

Среди молодых французов в возрасте от 18 до 24 лет 49% считают, что Израиль обращается с палестинцами так же, как нацисты обращались с евреями. По сравнению с 2024 годом эта доля выросла на семь процентных пунктов.

Опрос показал, что французы все чаще связывают распространение антисемитизма не только с крайне правыми, но и с крайне левыми политическими взглядами. Впервые обе идеологии были названы среди основных причин антисемитизма одинаковым числом респондентов – по 25%. При этом 58% опрошенных считают, что лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон способствует росту антисемитизма. Такого же мнения придерживаются об Эрике Земмуре 53% респондентов, а о Марин Ле Пен – 47%.

Среди французских евреев, столкнувшихся с антисемитизмом, лишь 22% обращались с жалобами в полицию. Почти две трети (65%) считают наказания за антисемитские преступления недостаточно суровыми.

В исследовании участвовали 2000 жителей Франции, а также две отдельные группы по 500 человек – мусульмане и евреи.