Учёные выяснили, какие продукты связаны с усилением симптомов ПМС

За несколько дней до менструации многие женщины замечают, что привычные продукты становятся особенно привлекательными. Хочется шоколада, сладостей или чего-нибудь солёного, а вместе с изменением аппетита могут появляться усталость, раздражительность, вздутие живота и боли. Новое исследование показало, что тяжесть предменструального синдрома (ПМС) связана не только с тем, что женщины едят, но и с тем, как они относятся к своим пищевым желаниям.

Учёные из Турции изучили пищевые привычки 607 женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Оказалось, что участницы, которые чаще употребляли ультрапереработанные продукты, в среднем сообщали о более выраженных симптомах ПМС. К таким продуктам относятся, например, сладкие газированные напитки и некоторые упакованные закуски.

Однако обнаруженная связь оказалась довольно слабой. Исследователи оценивали потребление ультрапереработанной пищи по шкале от 0 до 11 баллов, а тяжесть симптомов ПМС — от 44 до 220 баллов. Каждый дополнительный балл в оценке питания соответствовал увеличению тяжести симптомов примерно на один балл. Причём связь сохранялась даже после учёта других особенностей рациона и некоторых индивидуальных факторов.

Интересно, что приверженность средиземноморской диете, богатой овощами, фруктами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, не показала заметной связи с тяжестью ПМС. Иными словами, более строгое соблюдение такого рациона само по себе не сопровождалось более лёгкими симптомами в рамках этого исследования.

Зато учёные обнаружили две особенности пищевого поведения, которые были сильнее связаны с самочувствием женщин. Участницы, способные не поддаваться немедленно желанию что-нибудь съесть и не испытывать вины за свой выбор, в среднем сообщали о менее выраженных симптомах ПМС.

Исследователь Зия Эрокай Метин объясняет это на примере шоколада. Если женщине внезапно захотелось сладкого, она может сначала задуматься, действительно ли голодна или просто ищет приятных ощущений. Такая небольшая пауза позволяет не реагировать на желание автоматически.

При этом отказываться от шоколада необязательно. Вторая полезная особенность заключается в том, чтобы спокойно принимать собственное решение, даже если женщина всё-таки съела сладкое. Речь идёт об отсутствии самокритики, чувства вины и ощущения, что она поступила неправильно.

Эти результаты перекликаются с более ранней работой той же научной группы. Тогда исследователи наблюдали за 150 женщинами на трёх этапах менструального цикла. Выяснилось, что участницы с ПМС на каждом из этих этапов испытывали более сильное желание есть ради удовольствия, даже когда не ощущали физического голода.

Тем не менее пока нельзя утверждать, что ультрапереработанная пища действительно усиливает ПМС, а более осознанное отношение к еде облегчает симптомы. Новое исследование было наблюдательным: женщины одновременно рассказывали о своих пищевых привычках и вспоминали самочувствие перед менструацией. Поэтому невозможно установить, что происходило раньше — изменение питания или ухудшение состояния.

Вполне возможно, что женщины начинают чаще выбирать сладости и другие подобные продукты именно из-за усиливающихся симптомов ПМС, а не наоборот. Кроме того, изменения аппетита сами учитывались при оценке тяжести синдрома, что дополнительно осложняет интерпретацию результатов.

Есть и другие ограничения. Исследование опиралось на воспоминания участниц, а примерно 80% опрошенных имели образование университетского уровня. Поэтому пока неизвестно, насколько хорошо полученные результаты отражают ситуацию среди женщин в целом.

Авторы подчёркивают, что питание — лишь один из множества факторов, связанных с предменструальным самочувствием. Значение также имеют гормональные изменения, стресс и сон.

Чтобы разобраться в причинно-следственных связях, исследователи предлагают наблюдать за женщинами на протяжении нескольких менструальных циклов, ежедневно фиксируя их рацион, пищевые желания и симптомы. Это позволит выяснить, предшествуют ли изменения питания ухудшению самочувствия. В дальнейшем потребуются эксперименты с разными рационами, чтобы проверить, действительно ли изменение пищевых привычек способно облегчить ПМС.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.