Массовые жертвоприношения в древнем Перу совпадали с климатическими катастрофами, но повседневная жизнь оказалась неожиданно мирной

В древнем Перу люди совершали массовые человеческие жертвоприношения, которые иногда совпадали с разрушительными климатическими катастрофами. Казалось бы, общество, способное на такую жестокость, должно было страдать и от постоянных конфликтов. Однако новое исследование показало совершенно другую картину: за пределами религиозных обрядов насилие, по-видимому, встречалось довольно редко.

Археологи давно находят свидетельства массовых жертвоприношений в долине Ламбайеке, расположенной между Андами и побережьем Тихого океана. Некоторые из них совпадают по времени с проявлениями Эль-Ниньо — климатического явления, которое может вызывать сильные дожди, наводнения и засухи.

Исследователи предполагали, что подобные катастрофы могли провоцировать не только ритуальное насилие, но и конфликты между обычными жителями. Нехватка продовольствия и других ресурсов должна была усиливать конкуренцию, а тяжёлые условия жизни — повышать вероятность травм и несчастных случаев.

Чтобы проверить эту гипотезу, биоархеологи Томас Снайдер из Нью-Йоркского университета и Хааген Клаус из Университета Джорджа Мейсона изучили скелетные останки 1633 человек из 30 археологических памятников долины Ламбайеке. Захоронения охватывали примерно три тысячи лет истории региона — от культуры Куписнике, возникшей около 1500 года до нашей эры, до позднего колониального периода.

Учёные искали на костях следы травм, которые могли возникнуть в результате столкновений между людьми или несчастных случаев. Результаты оказались неожиданными.

Среди всех исследованных останков только у 25 человек обнаружились повреждения черепа, связанные с межличностным насилием. Ещё у 77 человек выявили травмы других частей скелета, которые исследователи связали с несчастными случаями.

При этом статистический анализ не обнаружил связи между частотой таких повреждений и климатическими условиями, включая наводнения, связанные с Эль-Ниньо, и количество осадков в горных районах. Иными словами, имеющиеся данные не подтверждают предположение, что ухудшение природных условий сопровождалось ростом повседневного насилия или травматизма.

Это особенно примечательно на фоне других археологических памятников Анд, где повреждения черепа, свидетельствующие о столкновениях между людьми, встречаются значительно чаще.

Но как тогда объяснить массовые человеческие жертвоприношения?

По мнению исследователей, они могли быть связаны с представлениями о роли правителей и их способности влиять на силы природы. Правители культур Моче и Сикан, населявших этот регион, отчасти укрепляли свою власть благодаря заявлениям о том, что выступают посредниками между людьми и природным миром.

Крупные жертвоприношения, происходившие незадолго до распада политических систем Моче и Сикан, могли представлять собой попытки восстановить нарушенное природное равновесие. Отдавая сверхъестественным силам самое ценное — человеческие жизни, — участники обрядов, вероятно, надеялись справиться с катастрофами.

Именно с такими ритуалами связаны наиболее масштабные свидетельства насилия в долине Ламбайеке. Однако они, судя по результатам исследования, не отражали характер повседневных отношений между людьми.

Авторы работы предлагают и возможное объяснение относительной миролюбивости местных жителей. Близость Тихого океана могла смягчать последствия засух и нехватки продовольствия. Морские ресурсы обеспечивали альтернативный источник пищи, а доступ к торговле позволял получать необходимые товары даже в сложных условиях.

Таким образом, жители долины Ламбайеке могли обладать дополнительными возможностями для преодоления климатических трудностей, не прибегая к борьбе за ограниченные ресурсы.

Исследователи подчёркивают, что на протяжении шести тысяч лет население региона вырабатывало различные способы приспособления к Эль-Ниньо и долгосрочным изменениям климата. И широкое распространение насилия, по всей видимости, не стало одним из них.

Главный вывод работы заключается в том, что климатические катастрофы не обязательно приводят к росту конфликтов. Даже в обществах, практиковавших массовые человеческие жертвоприношения, повседневная жизнь могла оставаться относительно мирной.

Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Environmental Archaeology.