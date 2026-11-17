Аралкум: пустыня, которая отправляет пыль в другие регионы

Аральское море, точнее его осушенное дно, превратилось в пустыню Аралкум, и это уже не только местная, а трансграничная экологическая проблема. По спутниковым данным, с 2000 по 2024 год площадь новой пустыни выросла с 38 до 60 тыс. кв. км — с 58% до 92% бывшей акватории. Пыльные бури здесь фиксируются с весны 1975 года, и они переносят не только песок, но и соли, а также загрязняющие вещества, включая остатки химикатов с хлопковых полей.

Главная опасность для соседних регионов связана с мельчайшими глинистыми частицами — так называемыми пелитами, размером меньше 0,01 мм. Именно они способны подниматься в воздух и уходить на большие расстояния, перенося с собой загрязнения. Учёные исследовали западную часть Аралкума в Муйнакском районе Каракалпакстана: там отбирали пробы поверхностного слоя на участках, которые осушились в разные годы — с 1975 по 2008. Затем в лаборатории изучили размер частиц в этих пробах.

Выяснилась важная закономерность: чем дольше участок находится на суше, тем меньше в его верхнем слое мельчайших частиц. На участках, которые остаются сухими около 35 лет, таких частиц меньше 30%, а на более молодых — примерно 45–65%. Это значит, что самые опасные для дальнего переноса пыли — относительно недавно осушенные территории, где мелкая фракция ещё не успела вымыться или закрепиться.

С помощью космических снимков Terra MODIS и Landsat-5 учёные восстановили последовательность отступления моря и выделили главный источник дальнего переноса — территорию, которая стала сушей после 1989 года. На 2024 год его площадь составила почти 35 тыс. кв. км, или около 60% осушенного дна Аральского моря, включая восточную часть Большого моря. Компьютерная модель движения воздуха NOAA HYSPLIT показала, куда могут уходить воздушные массы с поверхности Аралкума, в том числе возможный вынос пыли на территорию России.

Снизить риск можно, если шире закреплять осушенную поверхность растениями — проводить фитомелиорацию — и повышать её эффективность. Кроме того, учёные предлагают продолжать исследования: изучать, какие вещества накапливаются в мхах, лишайниках и снежном покрове в малонарушенных районах Сибири. Это поможет лучше понять, как далеко распространяется влияние Аралкума и какие следы оно оставляет в окружающей среде.

Источник: журнал «Аридные экосистемы», 2026 .

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