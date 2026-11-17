Новый хрусталик — не только зрение: операция может помочь биологическим часам и мозгу

С увеличением продолжительности жизни всё острее становится проблема возрастных когнитивных нарушений и деменции. Учёные ищут факторы, на которые можно повлиять, чтобы сохранить ясность ума и самостоятельность в пожилом возрасте. Один из таких факторов — зрение. Глаз традиционно воспринимают как орган, создающий изображение, но исследования последних двух десятилетий показали: у него есть и другая, не менее важная роль.

В сетчатке обнаружены особые меланопсин-содержащие ганглиозные клетки (ipRGC). Они не участвуют в формировании зрительных образов, а работают как биологический датчик освещённости. Эти клетки наиболее чувствительны к коротковолновому свету с длиной волны около 457–464 нм — то есть к синему диапазону спектра. Полученный сигнал они направляют в супрахиазматическое ядро гипоталамуса, главный генератор циркадных ритмов. Оттуда информация расходится шире: регулируется секреция мелатонина, цикл «сон — бодрствование», гормональные ритмы, уровень бодрствования, энергетический обмен и поведенческая активность.

С возрастом хрусталик глаза уплотняется и желтеет. Это не только приводит к катаракте и пресбиопии, но и заметно снижает пропускание коротковолнового света к сетчатке. В результате меланопсиновая система получает меньше стимулов. Теоретически это может оборачиваться снижением амплитуды циркадных ритмов, нарушением синхронизации внутренних часов, ухудшением качества сна, повышенной дневной сонливостью, падением физической и социальной активности, а также ослаблением когнитивного резерва. Хронические нарушения сна, в свою очередь, ассоциируются с повышенным риском когнитивного снижения и болезни Альцгеймера. Во время глубоких фаз сна активируется глимфатическая система мозга, которая удаляет продукты метаболизма, включая бета-амилоид. Поэтому хроническая циркадная десинхронизация рассматривается как один из возможных механизмов ускоренного функционального и когнитивного старения.

Авторы статьи, опубликованной в журнале «Офтальмология», выдвигают гипотезу: хирургическая замена возрастного хрусталика на современную интраокулярную линзу может не только улучшить зрительные функции, но и частично восстановить физиологическую световую стимуляцию циркадной и нейроэндокринной систем мозга. Иными словами, операция по поводу катаракты или пресбиопии способна вернуть глазу роль полноценного светового сенсора, который снабжает внутренние часы сигналом о времени суток. Авторы предлагают концептуальную модель «Зрение → Мозг → Долголетие». Согласно ей, восстановление светопропускания оптической системы глаза влияет на циркадную регуляцию, качество сна, уровень активности, когнитивное здоровье и показатели функционального долголетия.

В работе приведены собственные предварительные клинические наблюдения после двусторонней имплантации трифокальной интраокулярной линзы AT LISA tri y 100 у 100 пациентов в возрасте 55–65 лет. Эти данные носят предварительный характер. Авторы подчёркивают: предложенная концепция остаётся гипотезой и требует дальнейшей проверки в специально спланированных проспективных исследованиях. Тем не менее она открывает новые направления междисциплинарных исследований на стыке офтальмологии, циркадной биологии, нейроэндокринологии и геронтологии. Практический вывод таков: замена помутневшего или пожелтевшего хрусталика может иметь значение не только для зрения, но и для работы внутренних биологических часов, а значит — для сна, активности и сохранения когнитивного здоровья с возрастом.

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