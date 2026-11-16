Сотни рисунков каменного века десятилетиями скрывались на стенах туристической пещеры

На протяжении десятилетий тысячи людей посещали пещеру Кова-де-ла-Фонт-Майор на северо-востоке Испании, даже не подозревая, что проходят мимо сотен изображений, оставленных людьми каменного века. Некоторые туристы даже выцарапывали собственные имена и даты поверх древних гравировок. Только теперь выяснилось, что в этой пещере скрывалась одна из крупнейших коллекций наскального искусства ледникового периода в регионе.

Открытие произошло в 2019 году, когда исследователь Жозеп Мария Вержес из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции заметил на стене несколько параллельных линий. На первый взгляд они не выглядели особенно примечательными, однако дальнейшее изучение показало, что это лишь небольшая часть обширного собрания древних изображений.

Вместе с археологом Мириам Салас-Альтес учёный задокументировал 280 наскальных изображений и знаков в одном из залов пещеры. Среди них обнаружили 55 фигур животных: лошадей, оленей, коз, представителей семейства бычьих и даже медведя. Некоторые изображения оказались настолько необычными или плохо сохранившимися, что определить изображённых существ пока не удалось.

Древние художники не просто выцарапывали контуры животных на камне, но иногда использовали естественные особенности поверхности. Например, в одном из изображений лошади граница между слоями породы служит линией земли, на которой стоит животное. Встречаются и характерные способы изображения отдельных частей тела, в том числе необычные очертания голов и конечностей.

Однако далеко не все гравировки изображают животных. На стенах встречаются ряды вертикальных параллельных линий, напоминающие ограды, а также сложные переплетающиеся узоры из петель. Последние выглядят почти как неизвестная система письменных знаков, хотя исследователи не утверждают, что это письменность. Более того, точный возраст этих необычных узоров пока не установлен.

Масштаб находки особенно удивил археологов. На средиземноморском побережье Пиренейского полуострова около 75% известных комплексов древнего наскального искусства содержат не более пяти изображений животных, а свыше 90% — не более двадцати. В Кова-де-ла-Фонт-Майор таких фигур сразу 55, а общее количество обнаруженных изображений и знаков достигает 280.

По величине собрания пещера теперь занимает третье место среди известных памятников пещерного искусства ледникового периода в средиземноморской части Пиренейского полуострова. Это особенно важно для Каталонии, которая долгое время считалась сравнительно бедной на подобные находки. Открытие показывает, что древнее наскальное искусство на северо-востоке Испании было распространено значительно шире, чем предполагалось ранее.

Пока учёные не могут точно сказать, когда появились гравировки. Особенности некоторых изображений животных позволяют предположить, что они были созданы ещё до распространения мадленской культуры позднего палеолита. Однако это предварительная оценка, основанная на сходстве с другими памятниками.

Чтобы уточнить возраст рисунков, исследователи планируют изучить кальцитовые отложения, образовавшиеся поверх одного из изображений животных. Для этого предполагается использовать метод датирования по урану, который поможет установить возраст минерального слоя и определить, насколько древней может быть находящаяся под ним гравировка.

История самой пещеры также оказалась необычайно долгой. Археологические свидетельства показывают, что люди посещали её в разные эпохи. О присутствии человека в верхнем палеолите говорят найденные древесный уголь и небольшое кремнёвое лезвие. Позднее, в конце неолита, часть пещеры, вероятно, использовали для погребений — там обнаружили человеческую бедренную кость. Кроме того, внутри сохранились предметы бронзового века.

Предположительно, ещё в римскую эпоху обвал перекрыл вход в пещеру, благодаря чему часть древних находок оставалась недоступной многие столетия. Пещеру вновь обнаружили в 1853 году, а в 1957 году её вход расчистили. После этого сюда начали регулярно проникать искатели древностей и любители подземных путешествий, а позднее — туристы.

К сожалению, столь продолжительное присутствие посетителей не прошло бесследно. Люди задевали стены, постепенно стирая древние изображения, и оставляли поверх них современные надписи. Археологи предполагают, что первоначально гравировок было значительно больше, но часть из них оказалась безвозвратно утрачена.

Сейчас пещера частично доступна для посещения, однако зал с древними изображениями закрыт, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения. По мнению исследователей, находка не только расширяет представления о распространении искусства каменного века, но и помогает лучше понять особенности художественных традиций древних жителей средиземноморского побережья Европы.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Antiquity.