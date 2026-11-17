Не просто преграда: как фольга влияет на осколки атомных ядер

Металлическая фольга может оказаться не просто преградой для осколков делящегося атомного ядра, а фактором, резко ускоряющим их дальнейший распад. Именно такой эффект описали Ф. Отахонов из Объединённого института ядерных исследований в Дубне и А. Шоймардонов из Ташкентского государственного экономического университета. Согласно их расчётам, электрическое поле ядер алюминия, меди и тантала способно сократить время жизни некоторых необычных ядерных конфигураций на многие порядки.

Исследователи оценивают то, что происходит после спонтанного деления калифорния-252. Обычно деление тяжелого ядра описывают как появление двух крупных осколков. Но возможны и более сложные варианты, в том числе с образованием третьей, легкой частицы. В центре этой работы — системы, где один из будущих осколков имеет составную структуру: ядро гелия-4, то есть альфа-частица из двух протонов и двух нейтронов, связано с гораздо более тяжёлым ядерным партнёром. Авторы изучили две такие пары: гелий-4 с оловом-130 и гелий-4 с палладием-118. Это не атомы и не химические соединения: речь идёт о взаимодействии ядер на чрезвычайно малых расстояниях.

Почему такая пара не распадается немедленно? В модели её удерживает потенциальный барьер — энергетическое препятствие, мешающее компонентам разойтись. Однако квантовая механика допускает туннелирование: система может распасться и тогда, когда её энергии недостаточно для классического преодоления барьера. Вероятность этого процесса очень чувствительна к тому, как меняется энергия взаимодействия при разделении компонентов. Поэтому сравнительно небольшое изменение барьера способно вызвать огромную разницу во времени жизни. Именно эту чувствительность авторы исследовали с помощью приближения ВКБ — метода расчёта квантового туннелирования.

Внешнее воздействие в их модели создаёт положительно заряженное ядро вещества фольги. Когда составной осколок приближается к нему, кулоновское отталкивание меняет условия, в которых связаны гелий и его тяжёлый партнёр. Расчёты показывают: по мере сближения барьер распада понижается. Для пары гелий–олово он уменьшается примерно с 10,1 мегаэлектронвольта в отсутствие фольги до 9,1 рядом с алюминием, 8,7 рядом с медью и 8,4 рядом с танталом. В рассмотренных условиях тантал действует сильнее всего, а алюминий — слабее всего. Для пары гелий–палладий снижение ещё заметнее: с более чем 10,2 до примерно 7,8 мегаэлектронвольта возле тантала.

Главная неожиданность — не сами изменения энергии, а их расчётные последствия. При нулевой энергии возбуждения период полураспада системы гелий–олово составляет около десяти секунд без внешнего воздействия. В поле алюминиевого ядра он, согласно модели, сокращается примерно до одной триллионной секунды, а в поле танталового — до 10−1610^{-16}10−16 секунды. Для системы гелий–палладий контраст ещё больше: от 101410^{14}1014 секунд в изоляции — это миллионы лет — до примерно 10−1710^{-17}10−17 секунды возле тантала. Эти впечатляющие числа относятся к конкретным модельным конфигурациям и условиям расчёта, а не к периоду полураспада самого калифорния-252.

Работа призвана объяснить необычные наблюдения в опытах с осколками деления. Как сообщают авторы со ссылками на предыдущие исследования, некоторые осколки испытывают дополнительный распад при прохождении через тонкие твёрдые плёнки. Возможное объяснение состоит в том, что до встречи с веществом они некоторое время существуют в сильно деформированном, метастабильном состоянии. Поле близкого ядра фольги облегчает последующее разделение. В таком понимании материал не просто регистрирует или тормозит пролетающий осколок, но способен влиять на его дальнейшую судьбу.

При этом резкое сокращение расчётного периода полураспада ещё не говорит, какая доля всех осколков действительно распадётся в реальной фольге. В статье рассматривается сближение с отдельным ядром, в том числе лобовое, а основные численные результаты описывают свойства выбранных систем в заданном внешнем поле. Их нельзя напрямую превращать в утверждение, что любой лист тантала столь же эффективно ускорит распад всех проходящих через него ядер. Авторы предлагают механизм для определённого класса вторичных распадов, а не универсальную технологию обезвреживания радиоактивных отходов.

Ценность исследования прежде всего в том, что оно связывает две вещи: внутреннее устройство необычных осколков деления и влияние вещества, через которое они проходят. Если предложенный механизм получит дальнейшее подтверждение, выбор материала фольги станет дополнительным инструментом изучения короткоживущих ядерных состояний. Для экспериментаторов это также важное напоминание: вещество на пути частицы не всегда остаётся пассивной частью установки — его воздействие необходимо учитывать при объяснении результатов.

Исследование опубликовано в журнале «Advances in Nuclear Science and Applications»

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