Крымский мост второй раз за сутки подвергся атаке. Сообщается об обрушении арки

В ночь на вторник, 17 ноября, Крымский мост, соединяющий Краснодарский край РФ с аннексированным Крымом, вновь подвергся удару украинских сил. Назначенный Россией глава полуострова Сергей Аксенов подтвердил атаку и объявил о прекращении движения транспорта. Украинские мониторинговые каналы сообщают о попадании крылатой ракеты в одну из арок моста и ее последующем обрушении в воду. Независимого подтверждения этих сведений пока нет.

Незадолго до атаки в Крыму и Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность. Около полуночи по московскому времени автомобильное движение по мосту перекрыли. Впоследствии Аксенов сообщил о новом ударе ВСУ и призвал жителей полуострова и туристов воздержаться от поездок в направлении переправы.

По информации украинского мониторингового канала «Крымский ветер», по мосту были выпущены четыре крылатые ракеты. На распространяемых очевидцами видеозаписях видны мощные взрывы в районе сооружения. Авторы канала утверждают, что одна из ракет попала в 227-метровую арку в центральной части моста. Канал Exilenova+ опубликовал кадры, которые, как утверждается, свидетельствуют о падении арочной конструкции в воду.

Российские власти пока не сообщили о характере повреждений, причиненных мосту в результате ночного удара. Украинское военное командование официально не комментировало результаты атаки. Издание The Kyiv Independent подтверждает появление видеозаписей взрывов, но подчеркивает, что самостоятельно проверить масштабы разрушений не удалось.

Предыдущая атака: повреждения моста и 17 часов без движения

Новый удар был нанесен менее чем через сутки после предыдущей масштабной атаки на Крымский мост. Как сообщал NEWSru.co.il, в ночь на 16 ноября мост подвергся атаке украинских беспилотников, после чего движение транспорта было остановлено.

По сведениям российского Telegram-канала Mash, в атаке могли участвовать около ста беспилотников. Сообщалось, что боевая часть одного из них попала в арочную конструкцию, которая в результате деформировалась и отклонилась примерно на 15 градусов. На опубликованных видеозаписях и фотографиях заметен сильный наклон арки.

Украинские источники распространили спутниковые снимки, на которых, предположительно, видны повреждения дорожного полотна как минимум в двух местах. Эти сведения не получили независимого официального подтверждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал повреждения незначительными. Однако автомобильное движение по мосту было прекращено примерно на 17 часов. Вечером 16 ноября его частично восстановили: машины пропускали по одной полосе, попеременно в обоих направлениях.

Российские власти утверждали, что железнодорожное сообщение продолжалось в штатном режиме, хотя поступали сообщения о задержках пассажирских поездов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что власти уже привлекли специалистов, проектировщиков и строителей для восстановления поврежденного сооружения. По его словам, одновременно решаются вопросы транспортной логистики между Краснодарским краем и полуостровом.

Удары по мосту и его значение для российской армии

Крымский мост протяженностью около 19 километров построен после российской аннексии Крыма в 2014 году. Автомобильное движение по нему открылось в 2018 году, железнодорожное – в 2019-м. Сооружение имеет важное значение для снабжения полуострова и российских войск, действующих на юге Украины.

За время полномасштабной войны мост неоднократно становился целью украинских атак.

В октябре 2022 года на нем взорвался грузовик со взрывчаткой. Были разрушены участки автомобильной части, загорелись железнодорожные цистерны с топливом.

В июле 2023 года украинские морские беспилотники Sea Baby повредили автомобильную часть моста, разрушив один из пролетов.

В июне 2025 года Служба безопасности Украины сказала о проведении подводной операции, в ходе которой взрывчатка была приведена в действие возле опор моста.

Нынешняя серия ударов происходит на фоне российских ракетных атак по транспортной инфраструктуре Украины. В ночь на 17 ноября российские войска атаковали Северный и Южный мосты через Днепр в Киеве, а также другие объекты критической инфраструктуры украинской столицы.

Если сведения об обрушении одной из арок Крымского моста подтвердятся, это будет означать значительно более серьезные разрушения, чем признавали российские власти после первой атаки 16 ноября. Пока оценить последствия нового удара невозможно.