Армия РФ атаковала мосты через Днепр в Киеве, повреждена критическая инфраструктура

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Киеву. По предварительным данным, под удар попали Северный и Южный мосты через Днепр, а также объекты критической инфраструктуры украинской столицы.

Как пишет Reuters, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попаданиях по мостам и перебоях с водоснабжением и электроснабжением в отдельных районах города. В столице работала противовоздушная оборона, жители слышали многочисленные взрывы.

Российские войска атаковали и другие регионы Украины. В Черкасской области в результате ракетного удара пострадали три человека. Сообщалось об ударах по Харькову.

Одновременно поступили сообщения о повторном украинском ударе по Крымскому мосту, соединяющему оккупированный Крым с Краснодарским краем России. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил атаку и сообщил о приостановке движения транспорта. Масштабы повреждений пока неизвестны.