Ученые объединили в алюминиевом сплаве прочность и пластичность

Исследователи НИТУ МИСИС выявили наиболее оптимальный режим обработки алюминиевого сплава, который позволяет сделать его одновременно прочным и пластичным. Такое сочетание свойств снижает риск быстрого разрушения деталей под нагрузкой.

Одной из ключевых задач материаловедения остается выбор составов и режимов обработки, позволяющих сформировать и сохранить при повышенных температурах ультрамелкозернистую структуру, — поделилась к.т.н. Ольга Яковцева, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС. — Мы взяли стружку алюминия с добавлением циркония, марганца и меди и получили наноструктурированный порошок. Затем этот порошок спрессовали и подобрали оптимальный режим обработки, при котором сплав сохранил наноструктурное состояние, которое обеспечило высокие прочностные характеристики и достаточную пластичность.

Учёные спрессовали порошок при температурах от 350 до 450°C и подвергли образцы термической обработке. Выяснилось, что чем выше температура прессования, тем меньше пор, которые чаще всего становятся источником трещин. Также сплав не разупрочняется при повышенной температуре из-за формирования дисперсных частиц. Подробности опубликованы в журнале Physical Mesomechanics .

Наш сплав при комнатной температуре деформируется до 8% без признаков разрушения, имея при этом предел прочности около 1000 МПа. При нагреве до 350°C — а это целевые значения рабочих температур для алюминиевых сплавов, — образцы демонстрируют высокие значения как прочности, так и пластичности. Мы надеемся, что в будущем» используемые нами технические решения позволят создавать высокопрочные легкие термически стабильные и одновременно технологичные сплавы, — сказала к.т.н. Анастасия Михайловская, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС.

Работа проведена при поддержке Российского научного фонда (проект № 23-19-00791).

Фото: МИСИС

Источник: Минобрнауки России