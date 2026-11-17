«Верблюд-вампир» с клыками-лезвиями: в США описали хищный вид, бродивший по саваннам 13 миллионов лет назад

Около 13 миллионов лет назад ландшафты Северной Америки населял необычный обитатель — высоконогий верблюд, вооруженный загнутыми клыками-лезвиями длиной почти в пять сантиметров. Ученые из Калифорнийского политехнического университета дали этому хищному на вид созданию латинское имя Vampyrocamelus welshi — «верблюд-вампир Уэлша». Описание нового вида, который долгое время оставался без официальной классификации, опубликовано в журнале New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, сообщает Газета.ру.

Путь к открытию пролегал через хранилища Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Исследователи проанализировали колоссальную коллекцию из 20 тысяч образцов древних верблюдов, где Vampyrocamelus десятилетиями скрывался под неформальным прозвищем «верблюд-кинжал». Останки, представленные в основном черепами и костями конечностей, были обнаружены на территории Техаса и Оклахомы.

Анатомия животного вызывает больше вопросов, чем ответов. Помимо устрашающих клыков, напоминающих лезвия, у самцов были развиты острые премоляры. Главная загадка — предназначение этого арсенала. Основная версия гласит, что клыки служили турнирным оружием в жестоких схватках за самок, что находит подтверждение в поведении современных верблюдов, которые активно кусают соперников в период гона. Однако не исключено, что эти «лезвия» выполняли и оборонительную функцию, помогая отгонять хищников древних саванн. При этом наличие острых премоляров на фоне общего строения тела, напоминающего жирафа, не исключает того, что они могли использоваться для обрывания жесткой древесной коры или веток.

По своему телосложению Vampyrocamelus был полной противоположностью современным приземистым сородичам. Благодаря длинным ногам он напоминал жирафа и, вероятнее всего, специализировался на поедании растительности, до которой не могли дотянуться другие травоядные. Этот вид был лишь одним из звеньев в поразительном эволюционном древе. Северная Америка на протяжении миллионов лет служила колыбелью верблюжьего семейства. В некоторых местонахождениях Небраски палеонтологи находят окаменелости сразу семи-восьми разных видов, обитавших бок о бок: от небольших и невероятно быстрых бегунов до настоящих исполинов высотой до четырех метров в холке.

Эволюционная история этих животных началась на континенте около 46 миллионов лет назад. Долгое время они процветали, адаптируясь к самым разным экологическим нишам, пока не исчезли с территории Северной Америки. Сегодня их генетическое наследие продолжают лишь немногие выжившие представители — современные верблюды, ламы и альпаки, обитающие на других континентах. Vampyrocamelus же остается ярким примером того, насколько причудливыми и разнообразными могли быть травоядные гиганты прошлого, чей облик больше подошел бы хищнику.

Изображение: разработано Мagnific.