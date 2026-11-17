Канцлеру Мерцу запретили летать

Из-за отсутствия необходимой практики приостановлено действие пилотской лицензии канцлера Германии Фридриха Мерца. Из-за плотного графика политик не смог выполнить летный норматив для ее подтверждения.

Авиация – давнее увлечение Мерца. Лицензию он получил еще в 2009 году. Теперь ему пришлось продать личный Diamond DA62, на котором он, в частности, летал на свадьбу тогдашнего министра финансов Кристиана Линднера.

В 2024 году Мерц посетил авиабазу в Ростоке и в качестве второго пилота совершил полет на боевом самолете Eurofighter. Полет продолжался час, самолет достиг скорости, в 1,3 раза превысившей скорость звука.