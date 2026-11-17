Нефрит в горах: археологи РАН обнаружили в Ферганской долине грот, где жили люди эпохи палеолита

В высокогорьях Центральной Азии, на отметке свыше двух тысяч метров над уровнем моря, ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН открыли новый многослойный памятник — грот Эшмен. Находка была сделана на северных отрогах Алайского хребта, с юга обрамляющего Ферганскую котловину. Как сообщил ТАСС заведующий отделом археологии каменного века Михаил Шуньков, в пещере зафиксированы четкие уровни обитания, доказывающие, что человек осваивал эти суровые территории еще в эпохи палеолита и неолита.

Раскопки в Ферганской долине сопряжены с огромными трудностями. Это самый густонаселенный район Центральной Азии, где тысячи лет непрерывной жизнедеятельности и специфика горного осадконакопления практически стерли древнейшие культурные слои. По словам Шунькова, найти здесь нетронутые отложения возрастом от 10 тысяч лет и древнее — это исключительная научная удача. Грот Эшмен стал именно такой находкой, сохранив в себе артефакты из разных эпох.

Археологический материал из пещеры наглядно иллюстрирует технологический скачок человечества. В нижних слоях, относящихся к палеолиту, было найдено массивное каменное скребло — орудие для обработки шкур или дерева. Выше, в неолитическом горизонте, ученые обнаружили нефритовое тесло. Появление полированного каменного орудия из твердой породы свидетельствует не только о развитии навыков обработки минералов, но и о формировании первых торговых путей или знании специфических месторождений, так как нефрит не является типичным камнем для изготовления повседневных инструментов.

Грот Эшмен важен не только для понимания быта древних охотников. Михаил Шуньков подчеркнул, что этот регион имеет ключевое значение для изучения неолитической революции. Именно здесь были выявлены древнейшие в Центральной Азии следы одомашнивания животных. Благодаря новым данным подтверждается, что около 8 тысяч лет назад древнее население долины перешло к разведению овец и коз.

Обнаружение грота Эшмен позволяет проследить непрерывную историю освоения человеком Памиро-Алайской горной системы: от стоянок кочующих охотников-собирателей, выживающих на двухкилометровой высоте, до поселений первых скотоводов, заложивших основу экономики региона на тысячелетия вперед. Находка доказывает, что даже в условиях интенсивного современного землепользования высокогорные пещеры способны сохранять уникальные свидетельства адаптации человека к экстремальным условиям.

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