В США одобрили первый в своем классе препарат, который снижает риск повторного инсульта

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новый антикоагулянт, который способен эффективно бороться с повторными инсультами. С ними сталкивается каждый пятый из тех, кто перенес инсульт впервые и выжил — причем вероятность повторного инсульта сохраняется на протяжении до пяти лет. И нередко последствия повторных инсультов оказываются куда тяжелее, чем при первичных эпизодах, а потому средства их профилактики крайне важны.

Ученые из Bayer разработали препарат азундексиан, который воздействует на белки, отвечающие за свертывание крови. Но не Factor Xa, как аналогичные препараты, а Factor XIa, на который раньше практически не обращали внимания. Однако последние исследования доказали, что он способствует «патологическому росту тромбов и закупорке сосудов», а потому задача нового антикоагулянта – блокировать активность этого белка.

Это первый в мире одобренный препарат нового класса ингибиторов фактора XIa. Препарат поступит на рынок под названием Sunharbo. Принцип его действия заключается в профилактике тромбоза, который и является основной причиной повторных инсультов. Решение об одобрении было принято по результатам международного клинического исследования III фазы, препарат показал свою эффективность на пациентах, перенесших мини-инсульты и серьезные сосудистые эпизоды.Источник — Bayer