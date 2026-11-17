Зеленые искры ноября: астрономы рассказали, как наблюдать за пиком метеорного потока Леониды

В ночь на 18 ноября жители Земли смогут наблюдать пик активности одного из самых быстрых и зрелищных метеорных потоков года — Леонид. По словам научного сотрудника Московского планетария Людмилы Кошман, сгорающие частицы оставят в небе яркие зелено-голубые следы, которые из-за колоссальной скорости движения могут висеть в атмосфере несколько минут, сообщает ТАСС.

Леониды по праву считаются спринтерами среди звездопадов. Родоначальницей этого потока является периодическая комета 55P/Темпеля-Туттля. Когда Земля пересекает ее пылевой шлейф, частицы — метеороиды — входят в атмосферу на скорости около 70 километров в секунду. Именно эта колоссальная кинетическая энергия делает поток уникальным. При столкновении с воздушной оболочкой планеты частицы не просто сгорают, а вызывают мощную ударную ионизацию. Из-за экстремального нагрева начинают светиться не только сами частицы, но и окружающие их молекулы азота и кислорода.

Большинство Леонид выглядят как яркие белые вспышки, но многие из них оставляют после себя так называемые «поезда» — длинные светящиеся шлейфы. Как отмечает эксперт, эти следы часто имеют изумрудный оттенок.

Химический состав космического странника определяет его цвет. Когда частица на огромной скорости врезается в воздух, трение заставляет ее раскаляться до тысяч градусов. При последующем остывании атомы химических элементов испускают свет на строго определенных, характерных для них длинах волн. В случае с ноябрьским потоком за характерный зелено-голубой оттенок чаще всего отвечает магний, содержащийся в составе кометной пыли. Именно его ионы окрашивают затухающие «поезда» в инопланетные цвета. Иногда эти плазменные следы сохраняются в верхних слоях атмосферы до нескольких минут, медленно дрейфуя под воздействием ветров.

Сам поток активен в период с 6 по 30 ноября, однако плотность падения метеоров возрастет именно в ночь с 17 на 18 число. При ясном небе наблюдатели смогут увидеть до 15 «падающих звезд» в час. Для наблюдения не требуются телескопы: из-за высокой скорости входа в атмосферу вспышки могут происходить в любой точке небосвода, хотя геометрически радиант потока находится в созвездии Льва.

В этом году условия для наблюдений почти идеальные: неподалеку от радианта Леонид, в той же области неба, будут сиять две яркие планеты — Юпитер и Марс. Их присутствие на фоне стремительных зеленых метеоров обещает создать уникальную астрономическую картину, превращая привычный звездопад в полноценное космическое шоу. Чтобы увидеть это явление, достаточно найти место вдали от городской засветки и просто смотреть в темную часть неба, дав глазам адаптироваться к темноте в течение 15–20 минут.

Изображение: разработано Мagnific.