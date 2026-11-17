Окончательные данные о российском ударе по Камышевахе — 72 погибших

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский сообщил об окончании поисково-спасательных работ в поселке Камышеваха Запорожской области, который две недели назад подвергся российскому воздушному удару.

«Это одна из самых больших трагедий с начала полномасштабного вторжения. По окончательным данным, погибли 72 человека – спасатели, полицейские, сотрудники гимназии и центра административных услуг, коммунальщики и медики. Среди них и учительница, которая ежедневно приходила в укрытие, чтобы провести онлайн-уроки для детей», – написал он.

Министр отметил: за последние две недели российская армия 11 раз наносила удары, мишенью девяти из этих атак были участники поисково-спасательных работ, получили ранения трое полицейских и четверо спасателей.

Российская авиация атаковала Камышеваху утром 2 ноября. Поселок расположен примерно в 20 км от линии фронта, к юго-востоку от Запорожья. Под удар попала местная школа, на территории которой находилось подземное укрытие и действовал пункт выдачи гуманитарной помощи. По понедельникам здесь собирались жители, оставшиеся в прифронтовом населенном пункте, чтобы получить продукты.

По данным Главного управления разведки минобороны Украины, первоначально российские самолеты сбросили две авиабомбы на территорию школы. Затем последовал удар трехтонной управляемой авиабомбой ФАБ-3000 непосредственно по подземному укрытию, где находились люди. После этого были зафиксированы еще шесть авиаударов.

ФАБ-3000 представляет собой тяжелую фугасную авиабомбу массой около трех тонн, содержащую более тонны взрывчатого вещества. При оснащении универсальным модулем планирования и коррекции она может применяться с большого расстояния от цели. В результате ударов в Камышевахе были разрушены школьные сооружения, повреждено здание школы и уничтожена пожарная машина.

Среди погибших оказались двое сотрудников спасательной службы и четверо полицейских. Как пишет The Kyiv Independent, сотрудники экстренных служб прибыли на место после первых взрывов. Когда возникла угроза повторного удара, часть спасателей укрылась, однако российская авиация вновь атаковала район школы. Погибли спасатели Денис Коноваленко и Алексей Сущевский, обоим было по 44 года.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее преднамеренной атакой на гражданских жителей. По его словам, российские военные не могли не знать, что в школе регулярно выдают гуманитарную помощь. Зеленский подчеркнул, что сначала были сброшены бомбы на школу, а затем последовал повторный удар по укрытию, где находились люди. Он назвал произошедшее свидетельством нежелания Москвы добиваться деэскалации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил удар, заявив, что российские действия требуют международного осуждения и дальнейшей изоляции России. Он призвал не допускать возвращения российских представителей в международные спортивные соревнования, подчеркнув, что действия российских властей не должны оставаться без последствий.

Российское министерство обороны отвергло обвинения в намеренном нанесении ударов по гражданскому населению. Согласно заявлению ведомства, целью российских атак были «подразделения украинской армии» в районе Камышевахи и еще двух населенных пунктов Запорожской области. Российская сторона утверждает, что были убиты до 25 украинских военнослужащих, уничтожены 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Независимого подтверждения этих утверждений нет.