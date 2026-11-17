«Мы тоже хотим поиграть в GTA»: в Минцифры пообещали пока не блокировать Steam

Заместитель министра цифрового развития Алексей Пажитнов в интервью «Комсомольской правде» призвал россиян не переживать по поводу возможной блокировки сервиса для распространения компьютерных игр Steam.

«Мы тоже люди и мы тоже хотим поиграть в GTA. Так что минимум месяц у игроманов есть, а если игра будет реально хорошей – то и того больше», – сказал чиновник.

Несмотря на столь либеральное решение, в Минцифры призвали западные ресурсы «не расслабляться и начать наконец-то соблюдать требования российского законодательства».

В противном случае ведомство будет вынуждено временно приостановить работу сервисов из недружественных стран и привлечь их владельцев к административной ответственности.

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