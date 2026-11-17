Трамп поддержал возвращение Хуанга в NVIDIA — «О всех красивых китаянках говорят, что они шпионки»

Президент США Дональд Трамп перед вылетом в китайский Шэньчжэнь на форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в рамках которого состоится его встреча с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, встретился с журналистами в Белом доме.

Американскому лидеру был задан вопрос о возможном возвращении Дженсена Хуанга на пост генерального директора компании NVIDIA, который он покинул из-за шпионского скандала и супружеских измен. «Я не против, чтобы он вернулся», – заявил президент.

Когда у Трампа спросили, верит ли он оценке спецслужб, согласно которым Элис Хуанг подозревается в сотрудничестве с китайскими спецслужбами, он ответил: «Такое происходит со всеми приезжающими в США иностранками, со всеми красивыми женщинами, приезжающими из Китая. Говорят, что она шпионка. Но я не знаю, была ли она шпионкой. Не знаю».

Напомним: 19 ноября в Шеньчжене состоится первая в истории тройственная встреча лидеров США, Китая и России. Предполагается, что на ней будут обсуждаться вопросы мирового порядка, что дает основание сравнивать ее с Ялтинской конференцией 1943 года, заложившей основы мироустройства послевоенных десятилетий.