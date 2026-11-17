Родственники не хотят забирать тело краковского террориста, его будут использовать в научных целях

Власти Кракова отказались хоронить за государственный счет Михала Оксиньского, террориста, убившего шестерых человек на Рыночной площади и умершего от ран, полученных в перестрелке с полицией.

Тело убийцы остается в морге. Поскольку он также убил своих родителей и сестру, членов семьи у него не осталось. Тело может быть передано для похорон кому-нибудь из дальних родственников, но на данный момент они выразили готовность похоронить только его жертв, но не самого Михала.

По словам мэра Кракова Лукаша Гибалы, если тело не заберут родственники, оно будет передано медицинскому факультету Ягеллонского университета для использования в научных и учебных целях.

Напомним, днем 7 ноября Оксиньский въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл беспорядочную стрельбу по прохожим. Затем он продолжил стрелять на прилегающих улицах, в том числе обстрелял трамвай. Полицейские вступили с ним в перестрелку и тяжело ранили. Двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения.

Жертвами нападения стали шесть человек – четыре женщины и двое мужчин. Среди погибших четверо граждан Польши, житель Великобритании и жительница Австрии. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших – граждане Польши, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии и России.

В ходе расследования в семейном доме нападавшего в городе Островец-Свентокшиский были обнаружены тела трех человек, родственников террориста: 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры Магдалены Оксиньской, студентки Краковской академии искусств. Все трое, по предварительным данным, были убиты выстрелами из огнестрельного оружия. Следствие установило связь между этими убийствами и нападением в Кракове. Прокуратура считает, что оба преступления совершил один человек.

На местах преступлений, в автомобиле нападавшего и его семейном доме обнаружены в общей сложности 11 единиц огнестрельного оружия. Известно, что Оксиньский имел разрешение на оружие и состоял в стрелковом клубе. При этом, по данным польских властей, он не проходил военную службу и ранее не привлекался к уголовной ответственности.