В Российской академии наук наградили лауреатов Макариевской премии в области естественных наук

16 ноября 2026 года в Александринском дворце состоялась торжественная церемония вручения Макариевской премии в области естественных наук: экспертный совет присудил награды 18 исследователям по трём номинациям. Конкурс проводит Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) совместно с Российской академией наук, Русской Православной Церковью и Правительством Москвы. В этом году на конкурс поступило 33 заявки, в том числе 13 молодёжных, из девяти регионов России — от Москвы и Санкт-Петербурга до Томска, Новосибирска, Иркутска и Владивостока; среди соискателей один академик и три члена-корреспондента РАН.

Открыл церемонию председатель Макариевского фонда митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, отметивший, что премия обращает внимание Церкви и научной общественности на важнейшую область знания. Приветствие Патриарха Московского и всея Руси Кирилла зачитал митрополит Воскресенский Григорий: по его словам, изучение природы даёт человеку возможность проникнуться благоговением перед мудростью Создателя, а между верой и знанием, православием и наукой нет противоречий. Президент РАН академик Геннадий Красников подчеркнул, что премия носит имя выдающегося деятеля Церкви и науки — митрополита Макария, профессионального историка и академика Академии наук. «Эта премия не только носит его имя, но и продолжает дело митрополита Макария, который искренне заботился о развитии науки, поддерживал учёных», — сказал глава Академии, добавив, что уже много лет премия служит примером плодотворного взаимодействия Церкви, научного сообщества и государства.

Награды вручили за достижения в области естественных и точных наук, имеющие высокое общественное и гражданское значение; за исследования в области рационального природопользования, экологии и охраны окружающей среды; за применение методов естественных и точных наук в изучении истории Церкви, христианских древностей и культурного наследия России и славянских стран, а также за инновационные технологии сохранения наследия. В ответном слове лауреат премии член-корреспондент РАН Егор Прохорчук, удостоенный награды в составе авторского коллектива за цикл работ «Рюриковичи: первый опыт реконструкции генетического облика правящего рода средневековой Руси по данным палеогеномики», отметил, что со времён эпохи Возрождения конфликт между религией и наукой культивировался, и получение награды в Академии наук — большое достижение. Полный список лауреатов доступен на официальном сайте Фонда по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова).

Премия основана в 1867 году по завещанию митрополита Макария с целью поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки; она проводится ежегодно — один год по гуманитарным наукам, другой по естественным. Лауреатам вручаются дипломы, медали и денежные премии.

Фото: https://new.ras.ru/

Источник: Российская Академия Наук