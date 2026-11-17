Чем авария на АЭС «Фукусима» отличается от аварии в Чернобыле?

Аварии на АЭС «Фукусима-1» и на Чернобыльской АЭС привели к масштабному радиологическому загрязнению: по Международной шкале ядерных событий INES этим катастрофам был присвоен максимальный 7 уровень. Но у этих, на первый взгляд похожих техногенных аварий, есть много отличительных моментов.

Во-первых, причина аварий. Если в случае с Чернобылем отправной точкой стали технические проблемы с ядерным реактором и последующие ошибочные действия сотрудников станции, то авария на АЭС Фукусима-1 была спровоцирована внешним природным фактором — цунами, а также просчетами при проектировании защитных ограждения станции: высота волны цунами оказалась выше барьеров. А уже в результате затопления произошли отключение электроэнергии и выход из строя системы охлаждения реакторов, из-за которых в дальнейшем и случилась авария.

Во-вторых, различны масштабы выбросов радиоактивных веществ. В Чернобыле произошел мощный взрыв с полным разрушением активной зоны реактора. А продолжавшийся на протяжении 10 дней пожар увеличил количество радиоактивных веществ, попавших в атмосферу: суммарный выброс составил около 380 млн. кюри. А в ходе аварии на АЭС «Фукусима-1» основная часть радиоактивных продуктов осталась внутри энергоблоков и на территории станции. Но часть из них все же проникла в атмосферу и в воды Тихого океана, хотя выброс радиоактивных веществ на АЭС «Фукусима» был не более 20 % от объемов чернобыльского уровня загрязнения.

В-третьих, различны масштабы эвакуации населения. После трагедии в Чернобыле из зоны отчуждения было вывезено более 350 тысяч человек. В случае с АЭС Фукусима-1 было эвакуировано около 160 тысяч жителей близлежащих регионов.

Четвертое различие состоит в том, что источник радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС был помещен под защитный саркофаг, а в последующем было построено дополнительное сооружение. Но на АЭС Фукусима-1 до сих пор остаются части поврежденных реакторов, которые выделяют в окружающую среду радиоактивные вещества. Их приходится охлаждать водой, которая после контакта с топливом тоже становится радиоактивной. И остатки топлива в реакторах, и эта загрязненная вода на сегодняшний день, спустя более 15 лет после аварии, до сих пор являются проблемой и угрозой для окружающей среды и населения. Принято решение временно накапливать радиоактивную воду в специальных емкостях на территории станции Фукусима-1. Периодически осуществляется сброс части воды в акваторию Тихого океана после разбавления до безопасных значений радиации. Но окончательно взять под контроль ситуацию на японской атомной станции пока не удалось.

Фото: Снимок станции 16 марта 2011 года (блоки № 1—4 справа налево). Видны разрушения от взрывов на энергоблоках № 1, № 3 и № 4, а также след радиоактивного пара через открывшийся проём в реакторном отделении блока № 2. Авторство: Digital Globe. Earthquake and Tsunami damage-Dai Ichi Power Plant, Japan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org