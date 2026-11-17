У популярного БАДа выявлено еще одно полезное свойство, и оно оказалось неожиданным

Долгое время рыбий жир считался узкоспециализированной добавкой для поддержки сердечно-сосудистой системы. Однако масштабный анализ научных данных, проведенный исследователем Дуо Ли, значительно расширяет представление о возможностях омега-3 жирных кислот. Эксперт изучил массивные метаанализы и пришел к выводу, что эти вещества выступают в роли универсальных регуляторов, помогая организму бороться с системным воспалением и защищать центральную нервную систему.

В центре внимания исследования оказались две ключевые кислоты — эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК). Эти соединения, которыми богаты лосось, скумбрия, сельдь и печень трески, не просто встраиваются в клеточные мембраны, но и служат сырьем для синтеза в организме особых сигнальных молекул — резолвинов и протектинов. Именно эти вещества, согласно современным данным, активно гасят воспалительные процессы, не давая им перейти в хроническую стадию. Фактически, омега-3 работают как естественное завершение воспалительной реакции, помогая тканям восстанавливаться.

Наиболее доказанной и мощной сферой влияния рыбьего жира остается кровеносная система. Дуо Ли подтвердил, что регулярное потребление ЭПК и ДГК дает наиболее убедительный результат в снижении уровня триглицеридов — жиров в крови, высокий уровень которых является маркером риска инфарктов и инсультов. Кроме того, кислоты способствуют умеренному расширению сосудов, что приводит к мягкому снижению артериального давления, и нормализуют свертываемость крови, предотвращая образование опасных тромбов.

Отдельный блок исследования посвящен влиянию омега-3 на мозг и зрение. ДГК является буквально строительным материалом для головного мозга: она составляет до 40% всех жирных кислот в фосфолипидных мембранах нейронов. Без достаточного количества ДГК передача нервных импульсов замедляется, а клетки становятся уязвимыми к окислительному стрессу. Этим объясняется тесная связь между диетой, богатой омега-3, и сохранением когнитивных функций, памяти, а также снижением риска нейродегенеративных заболеваний в пожилом возрасте. Аналогичным образом ДГК защищает фоторецепторы сетчатки глаза, поддерживая остроту зрения.

Однако польза от приема омега-3 напрямую зависит от качества продукта, предупреждает исследователь. В этом кроется главная проблема современных добавок. Рыбий жир — крайне нестабильное вещество. При контакте с кислородом и светом он быстро окисляется, превращаясь из антиоксиданта в прооксидант, который сам вызывает повреждение клеток. Кроме того, в некачественных препаратах могут накапливаться жирорастворимые токсины, такие как метилртуть и диоксины, а реальное содержание кислот часто на 20–30% ниже заявленного на этикетке.

Чтобы добавка работала, а не вредила, при выборе следует ориентироваться на три критерия: высокую степень очистки (молекулярная дистилляция), форму выпуска (триглицеридная форма усваивается на 70% лучше, чем этилэфирная) и обязательное наличие в составе антиоксидантов (например, витамина Е), которые защищают масло от прогоркания. Также стоит учитывать, что для достижения выраженного противовоспалительного эффекта дозировка ЭПК должна быть существенно выше, чем ДГК, что часто указывается в составе премиальных нутрицевтиков.

Стоит отметить, что организм человека способен самостоятельно синтезировать длинноцепочечные ЭПК и ДГК из более простой альфа-линоленовой кислоты (АЛК), которая содержится в льняном масле и грецких орехах. Однако этот процесс крайне неэффективен: конвертация составляет всего от 1% до 5%. Именно поэтому для получения терапевтической дозы ученые и диетологи настаивают на прямом поступлении активных форм омега-3 из морской рыбы или качественных добавок. В России, с учетом географических особенностей и традиционного дефицита свежей морской рыбы в рационе многих регионов, вопрос обогащения диеты омега-3 стоит особенно остро. Исследования показывают, что дефицит омега-3 в популяции может достигать 80%, что делает вопрос выбора качественных источников этих кислот критически важным для общественного здоровья.

Итоги работы опубликованы в журнале Food & Function.

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